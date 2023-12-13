ارتفاع سهم إنفيديا عقب تعليقات الإدارة الأمريكية بشأن تصدير الرقائق للصين

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ارتفع سهم“إنفيديا” خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد تعليقات من وزارة التجارة الأمريكية عززت احتمالات السماح للشركة ببيع الرقائق للصين.
وارتفع السهم بنسبة 0.95% إلى 470.55 دولار، بعدما لامس 474.21 دولار في وقت سابق من الجلسة.
وقالت وزيرة التجارة الأمريكية“جينا ريموند”، إن هناك مباحثات مع“إنفيديا” بشأن مبيعات الرقائق المسموح بها للصين، رغم تأكيدها على عدم السماح بتزويدها بالمنتجات الأكثر تطورًا.
وذكرت الوزيرة في مقابلة مع“رويترز” الإثنين، أنه يمكن للشركة بيع رقائق الذكاء الاصطناعي للشركات الصينية، ما دامت سوف تستخدم في التطبيقات التجارية.
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MENAFN13122023000202011048ID1107584928
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