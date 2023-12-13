ارتفاع سهم إنفيديا عقب تعليقات الإدارة الأمريكية بشأن تصدير الرقائق للصين

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتانخفاض الأسهم الأوروبية عند الإغلاق مع توجه الأنظار لاجتماع الفيدرالي ارتفاع صادرات النفط الروسي المنقولة بحراً إلى أعلى مستوياتها منذ أوائل يوليو نوكيا تخفض هامش الربح التشغيلي بعد خسارة عقد بقيمة مليارات الدولارات

ارتفع سهم“إنفيديا” خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد تعليقات من وزارة التجارة الأمريكية عززت احتمالات السماح للشركة ببيع الرقائق للصين.

وارتفع السهم بنسبة 0.95% إلى 470.55 دولار، بعدما لامس 474.21 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وقالت وزيرة التجارة الأمريكية“جينا ريموند”، إن هناك مباحثات مع“إنفيديا” بشأن مبيعات الرقائق المسموح بها للصين، رغم تأكيدها على عدم السماح بتزويدها بالمنتجات الأكثر تطورًا.

وذكرت الوزيرة في مقابلة مع“رويترز” الإثنين، أنه يمكن للشركة بيع رقائق الذكاء الاصطناعي للشركات الصينية، ما دامت سوف تستخدم في التطبيقات التجارية.

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