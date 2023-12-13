انخفاض الأسهم الأوروبية عند الإغلاق مع توجه الأنظار لاجتماع الفيدرالي

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتارتفاع سهم إنفيديا عقب تعليقات الإدارة الأمريكية بشأن تصدير الرقائق للصين ارتفاع صادرات النفط الروسي المنقولة بحراً إلى أعلى مستوياتها منذ أوائل يوليو نوكيا تخفض هامش الربح التشغيلي بعد خسارة عقد بقيمة مليارات الدولارات

محت مؤشرات الأسهم الأوروبية مكاسبها المبكرة في ختام جلسة، اليوم الثلاثاء، رغم ارتفاع ثقة الأسواق المالية في اقتصادات منطقة اليورو، مع توجه الأنظار لاجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وفي نهاية التداولات، انخفض مؤشر“ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.2% إلى 472.7 نقطة، مع خسائر قطاعات الطاقة والتعدين والسيارات والمرافق والبنوك.

وفي حين تراجعت قيمة مؤشر“كاك” الفرنسي بنسبة 0.1% عند 7543 نقطة، استقر مؤشر“فوتسي 100” البريطاني عند 7542 نقطة، فيما لم تتغير قيمة مؤشر“داكس” الألماني وأنهى الجلسة عند 16791 نقطة.

وبحسب مؤشر معهد“زد إي دبليو”، صعدت معنويات خبراء الأسواق المالية فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية في منطقة اليورو خلال ديسمبر عند 23 نقطة وهو أكثر بمقدار 9.2 نقطة من شهر نوفمبر، وخلافًا للتوقعات بتراجع إلى 13.3 نقطة.

وفيما يخص أكبر اقتصادات المنطقة، سجل مؤشر“زد إي دبليو”، للثقة الاقتصادية في ألمانيا ارتفاعًا بمقدار 3 نقاط في استطلاع ديسمبر، إلى 12.8 نقطة، خلافًا للتوقعات بتراجع إلى 9.6 نقطة.

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