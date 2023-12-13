“الشروق” يتلقى 39 طلبًا لتخصيص الأراضي بالدولار بقيمة 4.8 مليار جنيه جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قال المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، إن الجهاز تلقى 39 طلبًا من المستثمرين لتخصيص الأراضى بالدولار الأمريكى بإجمالى مساحة 89 فدانًا، وبإجمالى قيمة متوقعة تصل إلى 4.8 مليار جنيه.

وأضاف سعد لـ”البورصة”، أن جهاز مدينة الشروق تلقى منذ بداية العام الجارى 60 طلبا للحصول على أراض فى المدينة، وذلك بآلية التخصيص الفورى التى أقرتها هيئة المجتمعات العمرانية فى طروحاتها منذ مارس 2019.

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وأوضح سعد، أنه تمت الموافقة على تخصيص 10 قطع بمساحة إجمالية بلغت 7 أفدنة حتى الآن، مشيرا إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية تدرس باقى الطلبات المقدمة للبت فيها.

وأشار إلى أنه تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 39 فدانا لشركة طيبة لإدارة الأصول العقارية بنشاط عمرانى متكامل، وسددت الشركة قيمة الدفعة المقدمة للأرض.

وقال سعد، إن الميزانية المخصصة لجهاز مدينة الشروق خلال العام المالى الجارى بلغت 380 مليون جنيه لتنفيذ المشروعات المختلفة، فيما تصل الإيرادات المتوقعة نحو 800 مليون جنيه من عائد بيع الأراضى والوحدات السكنية.

وأضاف أن الجهاز يستكمل تنفيذ مشروع“سكن مصر” لعدد 11 عمارة بإجمالى 264 وحدة بتكلفة 89 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ بنهاية عام 2024.

وبلغ إجمالى عدد الطلبات التى تلقتها هيئة المجتمعات العمرانية طبقًا لآليات التخصيص الفورى للأراضى بالمدن الجديدة حتى الآن، أكثر من 15 ألف طلب.

وتنوعت الآليات بين ((التخصيص بالطلب، والتخصيص بالدولار، والتخصيص بنظام الحصة العينية والنقدية، والتخصيص بنظام مقابل الانتفاع، والتخصيص بنظام خصم المستحقات)).