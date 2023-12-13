“الشروق” يتلقى 39 طلبًا لتخصيص الأراضي بالدولار بقيمة 4.8 مليار جنيه جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، إن الجهاز تلقى 39 طلبًا من المستثمرين لتخصيص الأراضى بالدولار الأمريكى بإجمالى مساحة 89 فدانًا، وبإجمالى قيمة متوقعة تصل إلى 4.8 مليار جنيه.
وأضاف سعد لـ”البورصة”، أن جهاز مدينة الشروق تلقى منذ بداية العام الجارى 60 طلبا للحصول على أراض فى المدينة، وذلك بآلية التخصيص الفورى التى أقرتها هيئة المجتمعات العمرانية فى طروحاتها منذ مارس 2019.
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وأوضح سعد، أنه تمت الموافقة على تخصيص 10 قطع بمساحة إجمالية بلغت 7 أفدنة حتى الآن، مشيرا إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية تدرس باقى الطلبات المقدمة للبت فيها.
وأشار إلى أنه تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 39 فدانا لشركة طيبة لإدارة الأصول العقارية بنشاط عمرانى متكامل، وسددت الشركة قيمة الدفعة المقدمة للأرض.
وقال سعد، إن الميزانية المخصصة لجهاز مدينة الشروق خلال العام المالى الجارى بلغت 380 مليون جنيه لتنفيذ المشروعات المختلفة، فيما تصل الإيرادات المتوقعة نحو 800 مليون جنيه من عائد بيع الأراضى والوحدات السكنية.
وأضاف أن الجهاز يستكمل تنفيذ مشروع“سكن مصر” لعدد 11 عمارة بإجمالى 264 وحدة بتكلفة 89 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ بنهاية عام 2024.
وبلغ إجمالى عدد الطلبات التى تلقتها هيئة المجتمعات العمرانية طبقًا لآليات التخصيص الفورى للأراضى بالمدن الجديدة حتى الآن، أكثر من 15 ألف طلب.
وتنوعت الآليات بين ((التخصيص بالطلب، والتخصيص بالدولار، والتخصيص بنظام الحصة العينية والنقدية، والتخصيص بنظام مقابل الانتفاع، والتخصيص بنظام خصم المستحقات)).
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