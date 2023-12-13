((الحكومة)) تدرس ضم الرعاية الصحية لقائمة قطاعات الرخص الذهبية - جريدة البورصة

تدرس الحكومة منح الرخصة الذهبية للمستثمرين فى قطاع الرعاية الصحية، فى محاولة لتسهيل عمل الشركات الخاصة فى القطاع.

قال مسئول حكومى لـ“البورصة”، إن مستثمرى القطاع الصحى طالبوا بمساواتهم فى الحصول على الرخصة الذهبية بباقى القطاعات الأخرى، رغبة فى التخلص من البيروقراطية والحصول على الحوافز التى تمنحها الرخصة للمشروعات الجديدة.

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أضاف أن قطاع الرعاية الصحية بات محط نظر المستثمرين الأجانب بسبب الكثافة السكانية التى يتميز بها السوق المصرى، واهتمامه بالجانب الصحى بعد جائحة كورونا، وأن الحكومة تدرس حاليًا إدراج القطاع ضمن القطاعات التى يحظى فيها المستثمرون بالرخصة الذهبية.

لفت إلى أن رغبة الحكومة فى منح القطاع الرخصة الذهبية جاء بالتزامن مع توجه الحكومة نحو ترشيد الإنفاق فى عدد من القطاعات، وفتح الباب أمام القطاع الخاص للمشاركة بقوة فى جميع المجالات الاقتصادية تطبيقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة.

أشار إلى أن الهيئة العامة للاستثمار تجتمع مع جميع القطاعات على مدار الشهر لحل المشكلات التى تواجههم تماشيًا مع خطة التنمية المستدامة، متوقعًا إطلاق أشكال متعددة من الرخص مثل الرخصة الذهبية والفضية المرتقب منحها للشركات الناشئة قريبًا.

والرخصة الذهبية تعنى الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما فى ذلك تراخيص البناء والأرض اللازمة لإقامة المشروع، وتمنح من خلال مجلس الوزراء والهيئة العامة للاستثمار.

ووفقًا لقانون الاستثمار تمنح الرخصة للمشروعات فى أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والطرق والمواصلات، والموانئ، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

قال الدكتور علاء عبدالمجيد، رئيس غرفة مقدمى خدمات الرعاية الصحية باتحاد الصناعات، إن منح الرخص للقطاع يجب أن يكون وفق الحاجة للخدمات الصحية كما يجب أن يتم من خلال إعداد خريطة جغرافية بالفرص الاستثمارية المتاحة فى القطاع الطبى.

أرجع عبدالمجيد رغبة القطاع فى الحصول على الرخص الذهبية إلى تسهيل الإجراءات أمام المستثمر المحلى الراغب فى تنفيذ توسعات جديدة والمستثمر الأجنبى الراغب فى الاستثمار بالسوق المصرى.

نوه إلى أن الغرفة بصدد الاجتماع مع رئيس هيئة الاستثمار خلال الفترة المقبلة لتوضيح وجهة نظر القطاع فيما يخص الرخصة وقدرتها على دعمه.

وبلغ إجمالى عدد المستشفيات فى مصر 1798 مستشفى منها 662 مستشفى حكومي، و1136 مستشفى قطاع خاص، بحسب أحدث نشرة رعاية صحية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء 2020.