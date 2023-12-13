((الكهرباء)) تتفاوض مع مستثمري أكتوبر لجدولة مديونيات المصانع - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تتفاوض شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء مع مستثمرى مدينة السادس من أكتوبر الصناعية لجدولة المستحقات المتراكمة على مصانعهم للشركة.
قال مدحت فودة، رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الكهرباء لـ”البورصة”، إن الشركة أنذرت المصانع أكثر من مرة لسداد المتأخرات ودفعها مرة واحدة لكنهم إلى الآن لم يستجيبوا.
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أوضح فودة أن الشركة لم تفصل التيار الكهربائى عن أى منشأة صناعية بالمدينة، ويجرى التفاوض على جدولة المديونيات المتراكمة على فترات تتماشى مع قدراتهم.
ذكر أن ((جنوب الكهرباء لن تستطيع إسقاط الفوائد بعد جدولة الديون، لأن هذا غير قانونى، والشركة تطبق القانون ولا يوجد أى استثناءات)).
قال محمد خميس شعبان، رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن التحديات التى طرأت على القطاع الصناعى خلال العامين الماضيين وبالتحديد أزمة كورونا وما أعقبها من تداعيات الحرب الروسية انعكس سلبيًا على الموارد المالية للشركات.
أضاف لـ“البورصة”، أن شركة الكهرباء أخطرت المصانع بفصل التيار الكهربائى فى حال لم يسددوا المستحقات القديمة، ومن المرتقب أن يتم الاتفاق مع الشركة على الجدولة خلال فترة قريبة.
أشار إلى أن إسقاط الفوائد المتراكمة على المديونيات بات ضروريًا ليس على مستوى شركات الكهرباء فقط لكن على القروض التمويلية أيضًا لتشجيع الشركات على استعادة دوران عجلة الإنتاج.
وتضم المنطقة الصناعية فى مدينة السادس من أكتوبر 3500 مصنع يعمل منها أكثر من ألفى مصنع، ويوجد نحو 500 مصنع متعثر وأكثر من ألف مصنع تحت الإنشاء ويبلغ عدد العمالة نحو مليون عامل تقريبًا.
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