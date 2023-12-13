((الكهرباء)) تتفاوض مع مستثمري أكتوبر لجدولة مديونيات المصانع - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تتفاوض شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء مع مستثمرى مدينة السادس من أكتوبر الصناعية لجدولة المستحقات المتراكمة على مصانعهم للشركة.

قال مدحت فودة، رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الكهرباء لـ”البورصة”، إن الشركة أنذرت المصانع أكثر من مرة لسداد المتأخرات ودفعها مرة واحدة لكنهم إلى الآن لم يستجيبوا.

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أوضح فودة أن الشركة لم تفصل التيار الكهربائى عن أى منشأة صناعية بالمدينة، ويجرى التفاوض على جدولة المديونيات المتراكمة على فترات تتماشى مع قدراتهم.

ذكر أن ((جنوب الكهرباء لن تستطيع إسقاط الفوائد بعد جدولة الديون، لأن هذا غير قانونى، والشركة تطبق القانون ولا يوجد أى استثناءات)).

قال محمد خميس شعبان، رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن التحديات التى طرأت على القطاع الصناعى خلال العامين الماضيين وبالتحديد أزمة كورونا وما أعقبها من تداعيات الحرب الروسية انعكس سلبيًا على الموارد المالية للشركات.

أضاف لـ“البورصة”، أن شركة الكهرباء أخطرت المصانع بفصل التيار الكهربائى فى حال لم يسددوا المستحقات القديمة، ومن المرتقب أن يتم الاتفاق مع الشركة على الجدولة خلال فترة قريبة.

أشار إلى أن إسقاط الفوائد المتراكمة على المديونيات بات ضروريًا ليس على مستوى شركات الكهرباء فقط لكن على القروض التمويلية أيضًا لتشجيع الشركات على استعادة دوران عجلة الإنتاج.

وتضم المنطقة الصناعية فى مدينة السادس من أكتوبر 3500 مصنع يعمل منها أكثر من ألفى مصنع، ويوجد نحو 500 مصنع متعثر وأكثر من ألف مصنع تحت الإنشاء ويبلغ عدد العمالة نحو مليون عامل تقريبًا.