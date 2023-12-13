(كمين الشجاعية) سبب مقتل 8 جنود إسرائيليين - تفاصيل

MENAFN - Khaberni) خبرني – أعلنت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أكد نبأ مقتل قائد كتيبة 13 من لواء جولاني و7 ضباط إضافة لإصابة 7 بجروح خطيرة خلال معارك الشجاعية.

وقالت "قناة كان" العبرية بحسب رصد خبرني بأن جيش الاحتلال قال إن الحدث كان صعباً جداً، حيث وقعت قوة في كمين أعده مجموعة من مقاتلي حماس في منطقة الشجاعية في غزة.

وأضافت القناة نقلاً عن الجيش الإسرائيلي، إنه تم تفجير عدة ألغام بالقوة، وعند وصول قوة لإخلاء القتلى والمصابين، فتحت مجموعة اخرى من مقاومي حماس النار نحو قوة الإخلاء فوقعوا بين قتيل وجريح.

والضباط والجنود الذي تم الإعلان عن مقتلهم هم:

المقدم تومر جرينبيرج، 35 عاماً، من مالموغ، قائد الكتيبة 13، لواء جولاني.



الرائد روي ملداسي، 23 عاما، من العفولة، قائد سرية في الكتيبة 13، لواء جولاني.



موشيه أبراهام بار أون، 23 عاماً، من رعنانا، قائد سرية في الكتيبة 51، لواء جولاني.



أهيا دسكال، 19 عاما، من حيفا، مقاتل في الكتيبة 51، لواء جولاني.



ليل حيو، 22 عاما، من شوهام، قائد فصيلة في الكتيبة 51، لواء جولاني.

الرائد بن شيلي، 26 عاما، مكدارون، قائد فصيلة من المقاتلين في وحدة الإنقاذ الخاصة التكتيكية (669).

روم هيشت، 20 عاما، من جفعتايم، مقاتل في وحدة الإنقاذ الخاصة التكتيكية (669).

أوريا يعقوب 19 عاما من عسقلان، مقاتل في الكتيبة 614 كلية الهندسة القتالية.