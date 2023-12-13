(كمين الشجاعية) سبب مقتل 8 جنود إسرائيليين - تفاصيل

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- Khaberni) خبرني – أعلنت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أكد نبأ مقتل قائد كتيبة 13 من لواء جولاني و7 ضباط إضافة لإصابة 7 بجروح خطيرة خلال معارك الشجاعية.
وقالت "قناة كان" العبرية بحسب رصد خبرني بأن جيش الاحتلال قال إن الحدث كان صعباً جداً، حيث وقعت قوة في كمين أعده مجموعة من مقاتلي حماس في منطقة الشجاعية في غزة.
وأضافت القناة نقلاً عن الجيش الإسرائيلي، إنه تم تفجير عدة ألغام بالقوة، وعند وصول قوة لإخلاء القتلى والمصابين، فتحت مجموعة اخرى من مقاومي حماس النار نحو قوة الإخلاء فوقعوا بين قتيل وجريح.
والضباط والجنود الذي تم الإعلان عن مقتلهم هم:
المقدم تومر جرينبيرج، 35 عاماً، من مالموغ، قائد الكتيبة 13، لواء جولاني.
الرائد روي ملداسي، 23 عاما، من العفولة، قائد سرية في الكتيبة 13، لواء جولاني.
موشيه أبراهام بار أون، 23 عاماً، من رعنانا، قائد سرية في الكتيبة 51، لواء جولاني.
أهيا دسكال، 19 عاما، من حيفا، مقاتل في الكتيبة 51، لواء جولاني.
ليل حيو، 22 عاما، من شوهام، قائد فصيلة في الكتيبة 51، لواء جولاني.
الرائد بن شيلي، 26 عاما، مكدارون، قائد فصيلة من المقاتلين في وحدة الإنقاذ الخاصة التكتيكية (669).
روم هيشت، 20 عاما، من جفعتايم، مقاتل في وحدة الإنقاذ الخاصة التكتيكية (669).
أوريا يعقوب 19 عاما من عسقلان، مقاتل في الكتيبة 614 كلية الهندسة القتالية.
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