تقرير: القطب الشمالي شهد أحر صيف هذا العام منذ بدء القياسات



أشار تقرير صادر عن الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي في الولايات المتحدة يوم الثلاثاء إلى أن القطب الشمالي شهد أحر صيف له هذا العام منذ بدء القياسات.

وكانت درجات حرارة الأرض في الصيف هي الأعلى على الإطلاق في المنطقة المحيطة بالقطب الشمالي ، حسبما قال علماء بالإدارة في التقرير، مشيرين إلى أن هذا يعد علامة على "تسارع تغير المناخ".

وذابت أعلى نقطة في الغطاء الجليدي في جرينلاند للمرة الخامسة خلال السنوات الـ 34 الماضية التي تم فيها جمع البيانات، واستمر توسع الجليد البحري في الانخفاض. وبشكل عام، كان هذا سادس أكثر الأعوام دفئا في القطب الشمالي منذ بدء القياسات، وفقا للتقرير.

وأعد التقرير 82 عالما من 13 دولة.

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