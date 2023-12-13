سقوط 25 جريحاً في قصف روسي على كييف

أصيب 25 شخصاً على الأقلّ بجروح في هجوم صاروخي روسي استهدف صباح الأربعاء كييف، بحسب ما أفادت سلطات العاصمة الأوكرانية.

وقال رئيس بلدية العاصمة فيتالي كليتشكو عبر منصّات التواصل الاجتماعي إنّه "وفقاً لطواقم الإسعاف فقد أصيب 25 شخصاً بجروح في منطقة دنيبروفسكي بالعاصمة. 13 منهم نقلو إلى المستشفيات و12 تلقوا إسعافات في عين المكان".

وأضاف أنّه "نتيجة لهجوم صاروخي ليلي شنّه العدوّ على منطقة دنيبروفسكي بالعاصمة، تضرّر مبنى سكني".

كما أصيب مستشفى للأطفال بأضرار نتيجة القصف، وفق رئيس البلدية.

من جهته أفاد مراسل وكالة فرانس برس في كييف بأنه سمع دويّ انفجارات عديدة بعيد انطلاق صفّارات الإنذار في العاصمة.

وهذا ثاني هجوم يستهدف كييف خلال أسبوع، علماً بأنّ العاصمة الأوكرانية شهدت قبل ذلك فترة هدوء طويلة نسبياً.

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