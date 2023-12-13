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وفاة الممثل الأمريكي أندريه بروجر عن 61 عاماً

12/13/2023 12:31:22 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن الجهة المسؤولة عن الدعاية للممثل أندريه بروجر الحائز على جائزة إيمي مرتين ونجم المسلسل التلفزيوني الكوميدي بروكلين ناين-ناين وفاته عن عمر 61 عاما يوم الاثنين بعد صراع قصير مع المرض.

لعب بروجر دور البطولة مع آندي سامبيرج في المسلسل البوليسي الساخر بروكلين ناين-ناين لثمانية مواسم من 2013 حتى 2021 في دور الكابتن راي هولت، والذي حصل على أربعة ترشيحات لجائزة إيمي وجائزتي اختيار النقاد لأفضل ممثل مساعد في مسلسل كوميدي.

وبرز باعتباره ممثلا دراميا أيضا عندما لعب دور المحقق فرانك بيمبلتون في مسلسل "هوميسايد: لايف أون ذا ستريت" بين عامي 1992 و1998، وهو الدور المتميز الذي فاز عنه بأول جائزة إيمي في 1998.

وفاز برور أيضا بجائزة إيمي لأفضل ممثل رئيسي في مسلسل قصير عام 2006 عن دور نيك أتواتر في فيلم "ثيف".

وترك بروجر زوجته الممثلة امي برابسون والأبناء مايكل وإيسايا وجون ويسلي وشقيقه تشارلز جينينجز ووالدته سالي بروجر.

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