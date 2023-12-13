انضمام شركات تبريد المناطق في قطر لجمعية مشغلي تبريد المناطق

عقدت «جمعية مشغلي تبريد المناطق»، بالتزامن مع فعاليات الحدث الدولي «كوب 28»، تاسع اجتماعاتها وذلك بحضور ومشاركة الرئيس والمدير التنفيذي للجمعية الدولية لطاقة المناطق (IDEA) الى جانب نخبة من صناع القرار الاقليميين في صناعة تبريد المناطق من دولة قطر، وأبرزهم «قطر كوول» و«مرافق قطر».

ترأس الإجتماع سعادة أحمد بن شعفار، رئيس «جمعية مشغلي تبريد المناطق»، الرئيس التنفيذي لـمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع (إمباور)، وحضره "روب ثورنتون" الرئيس والمدير التنفيذي للجمعية الدولية لطاقة المناطق (IDEA)، و أعضاء الجمعية وهم خالد المرزوقي الرئيس التنفيذي لـ «الشركة الوطنية للتبريد المركزي» (تبريد) و د. أديب مبدّر الرئيس التنفيذي لـ «الإمارات ديستريكت كولينج» (إيميكول) و بسام طنبوز المدير العام لـ «الجنوب للطاقة» وإيهاب كحالة مدير العمليات من «إعمار ديستركت كولينج»، المهندس ياسر الجيده الرئيس التنفيذي لـ «قطر كوول» و المهندس أحمد العماري الرئيس التنفيذي لشركة «مرافق قطر» ورامز العيله المدير التنفيذي من «مكتب التنظيم والرقابة لقطاع الكهرباء والمياه» في دبي وممثلون من «ميدان» لتبريد المناطق.

توسع خليجي

رحبت «جمعية مشغلي تبريد المناطق» بإنضمام «قطر كوول» و«مرافق قطر» من دولة قطر الى عضوية الجمعية وعبرت عن ثقتها بمقدرة الشركتين على تحقيق إضافة نوعية الى مساعي الجمعية لتحقيق أهدافها، كما ناقش المجتمعون أجندة أعمال متكاملة أبرزها البحث في سبل حماية الثروات الطبيعية وزيادة الكفاءة التشغيلية في صناعة تبريد المناطق وسبل للتعاون والعمل المشترك بين أقطاب صناعة تبريد المناطق وتعميق أواصر العمل المشترك لإبتكار حلول عملية تعزز الجهود الرامية لخفض البصمة الكربونية.



تعزيز العمل المشترك

وقال سعادة أحمد بن شعفار رئيس «جمعية مشغلي تبريد المناطق» والرئيس التنفيذي لـ «إمباور»، شهد الاجتماع نقاشات معمقة لجدول أعماله، ومن أبرز القضايا التي جرى تناولها بجدية ومهنية عالية والبحث فيها وهي ضرورة توحيد الجهود وحشد كل الطاقات لتعزيز عمل القطاع على المستوى المحلي، والخليجي وبما يعزز أدائه عالمياً.

نقلة نوعية

من جهته قال "روب ثورنتون" الرئيس والمدير التنفيذي للجمعية الدولية لطاقة المناطق (IDEA)، لمسنا خلال الاجتماع الذي حضرناه عزيمة قوية من أجل تحقيق نقلات نوعية في مسيرة صناعة تبريد المناطق، وأثار اعجابنا تفاعل اللاعبين الكبار في هذه الصناعة الحيوية من أجل جعل تبريد المناطق لاعب بارز في حماية البيئة وخفض البصمة الكربونية.



أهداف عالمية

في حين قال المهندس ياسر الجيده الرئيس التنفيذي لـ «قطر كوول» والذي يعد من القيادات العربية في قطاع الطاقة، ان الانضمام الى الجمعية يمثل صورة من صور العمل الخليجي المشترك والمثمر لتحقيق الأهداف المشتركة.

وقال المهندس أحمد العماري الرئيس التنفيذي لشركة «مرافق قطر» الذي يعد من القيادات الخليجية في صناعة إدارة المرافق، ان الانضمام الى الجمعية فرصة نوعية لتبادل الخبرات البحثية والتقنية والاستفادة من التجارب التشريعية والتنظيمية المطبقة في دولة الامارات على هذا الصعيد.

وتعتبر الجمعية نواة للتعاون الخليجي المشترك في هذه الصناعة. ومن المتوقع أن الجمعية ستحقق أهدافها لوجود كفاءات متميزة خليجية وعربية وعالمية في هذا المجال.

وننتهز هذه الفرصة للتقدم بالشكر لسعادة أحمد بن شعفار رئيس «جمعية مشغلي تبريد المناطق»، للمبادرة والإستضافة الكريمة لـ "قمة تبريد المناطق" والفعاليات المصاحبة.

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