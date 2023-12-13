رئاسة COP28 تنشر نص الاتفاقية النهائية على موقع مؤتمر الأطراف

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت رئاسة مؤتمر الأطراف COP28 عن نشر النسخة الأحدث من نص الاتفاقية النهائية التي ناقشها المفاوضون على موقع مؤتمر الأطراف، فيما ستستضيف رئاسة COP28 الجلسة الأخيرة في وقت لاحق اليوم.
ويتضمن نص الاتفاقية النهائية 196 بنداً موزعا على 21 صفحة، ويعد أحدث نص أصدرته رئاسة مؤتمر الأطراف COP28 صباح اليوم الموافق 13 ديسمبر، فيما من المتوقع الإعلان عن نتائج المفاوضات الأخيرة اليوم.
للاطلاع على نص الاتفاقية النهائي الدخول على الرابط المرفق
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