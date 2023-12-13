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فيديو - الاحتلال يستهدف منزل قيادي في كتائب جنين بصواريخ حارقة

12/13/2023 12:20:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت بصواريخ حارقة منزل القيادي في كتيبة جنين عدي بعجاوي في الحي الشرقي من مدينة جنين بالضفة الغربية.


جاء ذلك بعد انسحاب عدد من آليات الاحتلال من مخيم جنين لتعيد الانتشار في المنطقة الشرقية ضمن عملية عسكرية مستمرة في المدينة.


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