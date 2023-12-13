فيديو - الاحتلال يستهدف منزل قيادي في كتائب جنين بصواريخ حارقة

فيديو - الاحتلال يستهدف منزل قيادي في كتائب جنين بصواريخ حارقة
التاريخ
12/13/2023 12:20:59 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت بصواريخ حارقة منزل القيادي في كتيبة جنين عدي بعجاوي في الحي الشرقي من مدينة جنين بالضفة الغربية.
جاء ذلك بعد انسحاب عدد من آليات الاحتلال من مخيم جنين لتعيد الانتشار في المنطقة الشرقية ضمن عملية عسكرية مستمرة في المدينة.
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