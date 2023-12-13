الأرصاد: تعمق تأثير الكتلة الهوائية الباردة والرطبة على المملكة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت دائرة الأرصاد الجوية إن تأثير الكتلة الهوائية الباردة والرطبة على المملكة يتعمق، لذا تنخفض درجات الحرارة بشكل واضح، الأجواء باردة وغائمة وماطرة في الأجزاء الغربية من المملكة، وتكون غزيرة على فترات في بعض المناطق يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد، مع فرصة لهطول زخات من المطر في أجزاء من المناطق الشرقية ، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة.



وأضافت في نشرتها اليومية أن فرصة هطول المطر تضاعف ليلا تدريجيا مع كميات الغيوم وأجواء باردة ، ويتشكل الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية ، والرياح شمالية غريبة.



وحذرت من خطر تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة في الأجزاء الغربية من المملكة بما فيها البحر الميت ومن خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح بسبب تشكل الضباب والغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية ومن خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطول مطري.

