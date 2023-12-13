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حماس ترحب بمطالبة الأمم المتحدة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

12/13/2023 12:20:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس عزت الرشق في بيان في وقت مبكر من اليوم الأربعاء إن الحركة ترحب بمطالبة الأمم المتحدة بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة.


وطالب الرشق المجتمع الدولي بمواصلة الضغط على الاحتلال للالتزام بالقرار، ووقف عدوانه وحرب الإبادة والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني.


وأيد أكثر من ثلاثة أرباع أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 دولة هذه الخطوة التي اعترضت عليها الولايات المتحدة في مجلس الأمن الأسبوع الماضي.


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