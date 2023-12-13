حماس ترحب بمطالبة الأمم المتحدة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس عزت الرشق في بيان في وقت مبكر من اليوم الأربعاء إن الحركة ترحب بمطالبة الأمم المتحدة بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة.
وطالب الرشق المجتمع الدولي بمواصلة الضغط على الاحتلال للالتزام بالقرار، ووقف عدوانه وحرب الإبادة والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني.
وأيد أكثر من ثلاثة أرباع أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 دولة هذه الخطوة التي اعترضت عليها الولايات المتحدة في مجلس الأمن الأسبوع الماضي.
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