قوات الاحتلال تقتحم مدينة بيت لحم
التاريخ
12/13/2023 12:20:59 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية.
وجاء ذلك في وقت تحاصر فيه قوات الاحتلال الحي الشرقي لجنين بعد تجدد الاشتباكات فيه، وعززت وجودها بمزيد من الآليات والجرافات في المنطقة.
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