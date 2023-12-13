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الدفاع المدني بغزة: نحو 8 آلاف بلاغ عن مفقودين بالمناطق الجنوبية والشمالية

12/13/2023 12:20:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مدير الإمداد بالدفاع المدني في قطاع غزة محمد المغير إن نحو 8 آلاف بلاغ وصلهم عن مفقودين جراء القصف الإسرائيلي.


وأضاف المغير في تصريحات صحفية أن الأمطار تفاقم معاناة سكان القطاع خاصة مع تدمير الاحتلال مختلف المرافق.


وتابع "تصلنا نداءات استغاثة مع انتشار الأمراض في عدد من المدارس حيث يتجمع النازحون ونحن بحاجة لسيارات إنقاذ التي فقدنا معظمها بفعل الاستهداف المباشر من الاحتلال."


وأكد أن مجموع بلاغات المفقودين جراء القصف في المناطق الجنوبية والشمالية يناهز 8 آلاف بلاغ.

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