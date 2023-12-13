الدفاع المدني بغزة: نحو 8 آلاف بلاغ عن مفقودين بالمناطق الجنوبية والشمالية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مدير الإمداد بالدفاع المدني في قطاع غزة محمد المغير إن نحو 8 آلاف بلاغ وصلهم عن مفقودين جراء القصف الإسرائيلي.
وأضاف المغير في تصريحات صحفية أن الأمطار تفاقم معاناة سكان القطاع خاصة مع تدمير الاحتلال مختلف المرافق.
وتابع "تصلنا نداءات استغاثة مع انتشار الأمراض في عدد من المدارس حيث يتجمع النازحون ونحن بحاجة لسيارات إنقاذ التي فقدنا معظمها بفعل الاستهداف المباشر من الاحتلال."
وأكد أن مجموع بلاغات المفقودين جراء القصف في المناطق الجنوبية والشمالية يناهز 8 آلاف بلاغ.
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