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حزب الله يقصف 8 أهداف للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان

12/13/2023 12:20:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن "حزب الله" اللبناني أنه استهدف على مدار يوم أمس 8 مواقع للجيش الإسرائيلي وتجمعات لجنوده في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.


وقال الحزب في بيان إنه استهدف، أمس الثلاثاء، في القطاع الشرقي من جنوب لبنان موقع بياض بيلدا العسكري، ونقاط انتشار جنود الجيش الإسرائيلي في محيط موقع العاصي بالأسلحة المناسبة وحقق إصابات مباشرة.


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