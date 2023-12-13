حزب الله يقصف 8 أهداف للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان

حزب الله يقصف 8 أهداف للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان
التاريخ
12/13/2023 12:20:59 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن "حزب الله" اللبناني أنه استهدف على مدار يوم أمس 8 مواقع للجيش الإسرائيلي وتجمعات لجنوده في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.
وقال الحزب في بيان إنه استهدف، أمس الثلاثاء، في القطاع الشرقي من جنوب لبنان موقع بياض بيلدا العسكري، ونقاط انتشار جنود الجيش الإسرائيلي في محيط موقع العاصي بالأسلحة المناسبة وحقق إصابات مباشرة.
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