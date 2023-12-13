شاهد بالصور - جيش الاحتلال يعلن مقتل 8 من ضباط وجنود في معارك غزة
التاريخ
12/13/2023 12:20:51 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن جيش الاحتلال عن مقتل 8 ما بين ضابط وجندي في المعارك الدائرة في شمالي قطاع غزة.
وفي وقت سابق، أعلن الاحتلال ارتفاع عدد جنوده وضباطه القتلى منذ 7 أكتوبر إلى 435، بينهم 105 قُتلوا منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة.
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