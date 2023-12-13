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شاهد بالصور - جيش الاحتلال يعلن مقتل 8 من ضباط وجنود في معارك غزة

12/13/2023 12:20:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن جيش الاحتلال عن مقتل 8 ما بين ضابط وجندي في المعارك الدائرة في شمالي قطاع غزة.


وفي وقت سابق، أعلن الاحتلال ارتفاع عدد جنوده وضباطه القتلى منذ 7 أكتوبر إلى 435، بينهم 105 قُتلوا منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة.


























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