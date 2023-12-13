شاهد الفيديو أمطار غزيرة تشهدها المملكة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - شهدت عدة مناطق بالمملكة مع ساعات الصباح الباكر اليوم الاربعاء، تساقطاً غزيراً للأمطار الرعدية، مصحوبة بحبات البرد.



ونشرت دائرة الأرصاد الجوية مقاطع مصورة لتساقط الأمطار الغزيرة وتشكل للضباب في عدة محافظات منها العاصمة عمان والكرك والزرقاء.



وقالت الأرصاد الجوية إن تأثير الكتلة الهوائية الباردة والرطبة على المملكة يتعمق، لذا تنخفض درجات الحرارة بشكل واضح، الأجواء باردة وغائمة وماطرة في الأجزاء الغربية من المملكة، وتكون غزيرة على فترات في بعض المناطق يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد.



وحذرت من خطر تشكل السيول في المناطق المنخفضة في جنوب وشرق المملكة بما فيها مدينة العقبة ومن خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطول مطري.