ضباب كثيف يلف العاصمة عمّان - صور

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - لف الضباب الكثيف مناطق واسعة في العاصمة عمّان صباح اليوم الأربعاء مع تعمق تأثير الكتلة الهوائية الباردة والرطبة على المملكة.
ومن جانبها حذرت دائرة الأرصاد الجوية من خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح بسبب تشكل الضباب والغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية ومن خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطول مطري.
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