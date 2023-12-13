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ضباب كثيف يلف العاصمة عمّان - صور

12/13/2023 12:20:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - لف الضباب الكثيف مناطق واسعة في العاصمة عمّان صباح اليوم الأربعاء مع تعمق تأثير الكتلة الهوائية الباردة والرطبة على المملكة.


ومن جانبها حذرت دائرة الأرصاد الجوية من خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح بسبب تشكل الضباب والغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية ومن خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطول مطري.














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