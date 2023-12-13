فيديو - 35 إصابة بحادث مروع عند جسر سلحوب

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت الدوريات الخارجية بوقوع حادث تدهور حافلة ركاب كبيرة عند جسر سلحوب باتجاه جرش صباح اليوم .
وقالت الدوريات الخارجية إنه نتج عن الحادث 35 إصابة منهم اثنتان بليغة بحسب المعلومات الأولية.
وأفاد أحد شهود العيان بوجود عدد كبير من سيارات الإسعاف في المكان مؤكدين على إغلاق السير المتجه من جرش إلى إربد.
وقالوا إن الحادث بسبب إنقلاب الحافلة في الوادي المحاذي للطريق العام.
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