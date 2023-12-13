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فيديو - 35 إصابة بحادث مروع عند جسر سلحوب

12/13/2023 12:20:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت الدوريات الخارجية بوقوع حادث تدهور حافلة ركاب كبيرة عند جسر سلحوب باتجاه جرش صباح اليوم .

وقالت الدوريات الخارجية إنه نتج عن الحادث 35 إصابة منهم اثنتان بليغة بحسب المعلومات الأولية.


وأفاد أحد شهود العيان بوجود عدد كبير من سيارات الإسعاف في المكان مؤكدين على إغلاق السير المتجه من جرش إلى إربد.


وقالوا إن الحادث بسبب إنقلاب الحافلة في الوادي المحاذي للطريق العام.


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