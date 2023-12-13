اشتباكات مسلحة بين المقاومين وقوات الاحتلال في نابلس
التاريخ
12/13/2023 12:20:46 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.
وأفادت مصادر فلسطينية باندلاع اشتباكات مسلحة بين المقاومين الفلسطينيين والجنود الإسرائيليين في محيط مخيم بلاطة شرق نابلس.
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