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اشتباكات مسلحة بين المقاومين وقوات الاحتلال في نابلس

12/13/2023 12:20:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.
وأفادت مصادر فلسطينية باندلاع اشتباكات مسلحة بين المقاومين الفلسطينيين والجنود الإسرائيليين في محيط مخيم بلاطة شرق نابلس.




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