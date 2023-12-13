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وكيل العدل بحث التعاون مع مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

12/13/2023 12:05:14 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة أبو السعود
استقبل وكيل وزارة العدل نائب رئيس اللجنة الوطنية المعنية بتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين هاشم القلاف، مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الإقليمي لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي القاضي حاتم علي ووفد رفيع المستوى المرافق له خلال زيارته للكويت.
‏تهدف تلك الزيارة إلى التباحث حول أطر التعاون المستقبلية بين اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في المرحلة المقبلة، وذلك من خلال تعزيز التعاون مع هيئات ومؤسسات الأمم المتحدة المعنية بمجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.

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