وكيل العدل بحث التعاون مع مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

(MENAFN
- Al-Anbaa) أسامة أبو السعود
استقبل وكيل وزارة العدل نائب رئيس اللجنة الوطنية المعنية بتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين هاشم القلاف، مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الإقليمي لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي القاضي حاتم علي ووفد رفيع المستوى المرافق له خلال زيارته للكويت.
تهدف تلك الزيارة إلى التباحث حول أطر التعاون المستقبلية بين اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في المرحلة المقبلة، وذلك من خلال تعزيز التعاون مع هيئات ومؤسسات الأمم المتحدة المعنية بمجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
MENAFN13122023000130011022ID1107584588
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.