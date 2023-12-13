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المساعدات الكويتية لأهالي غزة تتواصل 40 طنا حملتها الطائرة الإغاثية الـ 39

12/13/2023 12:05:14 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) توجهت أمس الثلاثاء الطائرة الإغاثية الـ 39 من الجسر الجوي الكويتي إلى مطار العريش المصري بحمولة 40 طنا من المساعدات والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية والبطانيات وأربع سيارات إسعاف للأشقاء في قطاع غزة.
وقال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في جمعية الهلال الأحمر الكويتي خالد الزيد لـ «كونا» قبيل الإقلاع إن الجمعية تسعى من خلال مساعداتها إلى تخفيف معاناة الأشقاء في قطاع غزة وانطلاقا من واجبها الإنساني وتعبيرا عن موقف دولة الكويت الرسمي قيادة وحكومة وشعبا بهذا الشأن.
وأكد الزيد استمرار الجمعية في تقديم المساعدات العاجلة عبر الجسر الجوي الإغاثي الكويتي أملا في تخفيف آثار العدوان المدمر من الاحتلال الصهيوني على الشعب الفلسطيني الشقيق وتخفيف معاناة الحصار والقصف المتكرر.
وأضاف أن دعم الشعب الكويتي للأشقاء في قطاع غزة نابع من واجبه الإنساني وهو لن يدخر جهدا في استمرار تقديم المساعدات لا سيما في ظل هذه الظروف القاسية والصعبة التي يعيشها الأهل في القطاع.
ودعا الزيد إلى المساهمة في دعم جهود الهلال الأحمر الكويتي عبر التبرع من خلال موقع الجمعية الإلكتروني للاستمرار في تقديم المساعدات الطبية والإنسانية.
وأعرب عن خالص شكره وتقديره لوزارتي الدفاع والخارجية الكويتيين ومساعيهما في إنجاح هذه المهمة الإنسانية وتسخير كل الإمكانيات للوقوف إلى جانب الأشقاء في قطاع غزة.

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