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جمعية المكتبات والمعلومات ناقشت استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في ظل التشريعات الحالية

12/13/2023 12:05:14 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) ناقشت جمعية المكتبات والمعلومات الكويتية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في ظل التشريعات الحالية وذلك ضمن موسمها الثقافي التدريبي بالتعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب تحت رعاية وزير الاعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري.
وقالت عضو هيئة التدريس بقسم دراسات المعلومات في كلية التربية الأساسية د.جميلة العتيبي في تصريح لـ «كونا» إن عنوان الموسم التدريبي للجمعية هو «دور الذكاء الاصطناعي في المكتبات ومراكز المعلومات».
وأضافت العتيبي أنه «لا توجد تشريعات خاصة بالذكاء الاصطناعي وهناك ما يقارب 6 قوانين وكل قانون يختص بجزء معين من تقنية المعلومات ولكننا نحتاج الى تشريعات خاصة ومتعلقة في الذكاء الاصطناعي».
وأوضحت أن الذكاء الاصطناعي له العديد من الايجابيات في مجالات عدة كالمجال الطبي والتعليمي والتكنولوجي والصناعي والاقتصادي وتنبؤ الاحوال الجوية وغيرها.
وذكرت أن أبرز التحديات التي تواجه استخدام الذكاء الاصطناعي هو الخصوصية إذ من الصعب التمتع بالخصوصية في ظل استخدام هذه التقنية ومن الصعب إثبات الملكية الفكرية وكذلك المخاطر الأمنية والمعضلات الاخلاقية وافتقار الشفافية وغيرها.
وأكدت أن تلك التحديات ممكن أن تواجه وتحل بالتشريعات، مبينة أنه يجب أن يكون هناك مختصون في هذا الموضوع للقيام بتحليل الذكاء الاصطناعي وتصور المستقبل في ظل استخدام وانتشار هذه التقنية الذكاء ووضع التشريعات المنظمة بناء على ذلك.
وتطرقت العتيبي خلال محاضرتها الى أحد أبرز تطبيقات الذكاء الاصطناعي وهو «chat GPT» وسط تفاعل وحضور كبير للمحاضرة من الجمهور المتنوع والمتخصص في مجالات متعددة للاطلاع وزيادة المعرفة فيما يخص موضوع الذكاء الاصطناعي واستخدامه.

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