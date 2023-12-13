المحاسبين تدشن مشروع تأسيس وترخيص الشركات المهنية

الناجم: مهنة المحاسبة والمراجعة الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعيةالجلاوي: جمعية المحاسبين حريصة على تطوير رؤيتها المستقبلية عبر صياغة أفكار متجددة



دشنت جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية مساء الثلاثاء مشروع تأسيس وترخيص الشركات المهنية للخدمات المحاسبية ومراقبة الحسابات والذي «يشكل نقلة نوعية في تطوير المهنة».

ويهدف المشروع إلى تعزيز دور المهنة ومواكبة التطورات الإقليمية والدولية إضافة إلى مساعدة مزاوليها في ممارسة أعمالهم من خلال كيانات قانونية جديدة بكل سهولة ويسر.

وسيسهم المشروع في تأسيس الشركات المهنية المتخصصة عبر إجراءات رقمية محددة تبدأ بتقديم الطلب عبر البوابة الرقمية لجمعية المحاسبين والمراجعين لتستكمل بعدها الإجراءات في مركز الكويت للأعمال عبر ربط إلكتروني متكامل ما بين أنظمة الجمعية ووزارة التجارة.

وقال وكيل وزارة التجارة والصناعة زياد الناجم خلال حفل تدشين المشروع الذي أقيم تحت رعاية وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان، إنه سينعكس إيجابا على بيئة الأعمال، لاسيما أن «مهنة المحاسبة والمراجعة هي العمود الفقري والركيزة الأساسية نحو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنصوص عليها في برنامج عمل الحكومة».

وأضاف الناجم أن المشروع «يعد تطورا كبيرا في عمل جمعية المحاسبين»، لافتا إلى الترحيب الكبير به من قبل جميع مزاولي «المحاسبة» و«مراقبة الحسابات».

وأوضح أن التعاون الممتد والمتواصل ما بين «التجارة» وجمعية المحاسبين يعكس رغبة الجانبين في تطوير المهنة والدفع بدورها المتنامي في تحسين بيئة الأعمال.

وذكر أن المشروع المشار إليه يعد نتاجا للتعاون المثمر بين الجانبين والذي امتد ليشمل تنظيم دورات وبرامج تدريبية وتأهيلية والمشاركة في صياغة القوانين والتشريعات المالية والاقتصادية ذات الصلة منها قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 وتعديلاته وقانون 103 لسنة 2019 بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات وقانون وحدة تنظيم التأمين.

وأفاد بأن اتفاقية التبادل المعلوماتي بين الجانبين جاءت ضمن الخطوات المهمة والضرورية لإطلاق هذا المشروع الذي «سيكون تطورا نوعيا في طريق تعزيز المهنة ومزاوليها العاملين في قطاع المال والأعمال».

وأكد الناجم الأهمية المتزايدة للدور الإشرافي والرقابي الذي تقوم به «جمعية المحاسبين» في الكثير من القضايا المهنية وهو «دور لا يمكن إنكاره أو إغفاله فهي في حقيقة الأمر أحد الأعمدة الرئيسية التي أسهمت وبشكل كبير في تطوير المهنة منذ تأسيسها في أوائل سبعينيات القرن الماضي وحتى اليوم».

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية صباح الجلاوي: إن مشروع تأسيس وترخيص الشركات المهنية يشكل نقلة نوعية في مجال المحاسبة ويعكس الجهود المبذولة من أجل تطوير رؤية مستقبلية للمهنة.

وذكر الجلاوي أن «جمعية المحاسبين» تؤدي منذ تأسيسها في فبراير 1973 دورا مهنيا كبيرا استطاعت من خلاله الإسهام في تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة بالتعاون مع مختلف جهات الدولة وعلى رأسها وزارة التجارة والصناعة.

وأكد حرص الجمعية التي ينتسب إليها أكثر من 6730 عضوا على تطوير رؤيتها المستقبلية عبر صياغة أفكار متجددة منها تأسيس هيئة مستقلة للمحاسبة والمراجعة لتمثل بدورها نقلة نوعية أخرى للمهنة ولمزاوليها.

وأشار إلى أن الجمعية تقوم بدور مجتمعي تجاه القضايا الاقتصادية والاجتماعية وتقدم مشورتها الفنية لمتخذي القرار إضافة إلى تنظيم ورش عمل مجانية في العديد من الموضوعات ذات الصلة بمهنتي المحاسبة ومراقبة الحسابات تتم دعوة طلبة الجامعات وخريجي المحاسبة لحضورها.

كما أشار إلى قيام الجمعية بتأسيس مركز الشركات المهنية ومركز الاعتماد المهني ليكون لهما «أكبر الأثر» في تطوير المهنة بالتعاون والتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة وجهات حكومية أخرى.

وذكر الجلاوي أن جمعية المحاسبين قد أسهمت بدور فعال في صياغة العديد من التشريعات والقوانين الاقتصادية التي تعزز من دور المهنة ومنها على سبيل المثال قوانين «الشركات الجديد» و«تنظيم التأمين» و«الإفلاس» إلى جانب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

بدوره، قال الرئيس الفخري لـ «جمعية المحاسبين» يوسف العثمان، في كلمة مماثلة، إن هذا «الإنجاز» يراعي الحماية الكاملة للمعلومات وبتصميم تقنية معلومات محكمة من محاولات الاختراق وتوفير الضمانات الكاملة لعدم ضياع أو فقدان أي من تلك المعلومات.

وأفاد بأن «جمعية المحاسبين» تسعى لتحقيق أهدافها العلمية والمهنية بإيجاد الرابطة القوية بين العاملين في الميدان من خلال لغة علمية يتخاطبون بها ومفاهيم ومعايير موحدة تسهم بدورها في تحقيق الأهداف المرسومة بما يرفع من مستوى وكفاءة الأداء.

وأكد العثمان حرص الجمعية على المساهمة في تنظيم قواعد مهنة المحاسبة والمراجعة والعمل على الاحتفاظ بمستوى عال عند الترخيص للأشخاص ذوي المؤهلات ليصبحوا محاسبين قانونيين.

من جهته، قال رئيس مجلس أمناء مركز الشركات المهنية أحمد الفارس في كلمة مماثلة: إن الهدف الأساسي من إطلاق مشروع تأسيس وترخيص الشركات المهنية للخدمات المحاسبية ومراقبة الحسابات هو العمل على تعزيز دور المهنة لمواكبة التطورات الإقليمية والدولية إضافة إلى مساعدة مزاولي المهنة لممارسة أعمالهم من خلال كيانات قانونية جديدة بكل سهولة ويسر.

وأضاف الفارس أن المشروع يمثل تطورا كبيرا في عمل مهنة المحاسبة ومراقبة الحسابات ونقلة نوعية في أدائها و«يلقى ترحيبا كبيرا لدى جميع مزاولي مهنتي المحاسبة ومراقبة الحسابات في الكويت».

وذكر أن احتفالنا اليوم بهذا المشروع هو نتاج جهود حثيثة وثمرة عمل مشترك استمر لنحو 10 سنوات كاملة مر خلالها بمراحل عدة تخللتها صعوبات وتحديات لعل أبرزها فترة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وما شهدته من توقف تام لكل الأنشطة على مستوى الدولة.

وأوضح أن المشروع بدأ بفكرة قدمتها «جمعية المحاسبين» عام 2013 تطورت إلى أن تم تعديل قانون الشركات ولائحته التنفيذية والذي تم بموجبه إصدار اللوائح التنفيذية للشركات المهنية في عام 2020 لعدة جمعيات نفع عام مهنية.

وأفاد الفارس بأن تأسيس وترخيص الشركة المهنية يخضع لنفس الإجراءات المنصوص عليها في القانون برأس مال لا يقل عن 10 آلاف دينار (نحو 32 ألف دولار) إضافة إلى وثيقة تأمين ضد أخطار المهنة بتغطية تتراوح ما بين 250 ألفا (نحو 816 ألف دولار) ومليون دينار (3.2 ملايين دولار).

ولفت إلى أن القيمة المضافة للمشروع تتمثل في مواكبة التطورات القانونية والتقنية بتأسيس الكيانات المحاسبية الجديدة لمزاولة المهنة إذ يمكن للراغبين وفق القوانين واللوائح والقرارات الوزارية تأسيس شركة متكاملة الأركان لمزاولة المهنة من خلال شركاء لهم حقوق وعليهم واجبات بدلا من مزاولتها من خلال مكتب كمؤسسة فردية في نظر المشرع.