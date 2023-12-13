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رئيس التحرير بحث التعاون الإعلامي مع سفير إيران

12/13/2023 12:05:13 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل رئيس التحرير الزميل يوسف خالد المرزوق السفير الإيراني لدى البلاد محمد توتونجي ووفدا من السفارة الإيرانية ضم كلا من المستشار الإعلامي د. سمیر أرشدي والسكرتير الثاني مریم هاشمي.
وقد تطرق اللقاء إلى تعزيز التعاون بين «الأنباء» والسفارة الإيرانية، لاسيما في المجالات الإعلامية، بما يعود بالنفع على شعبي البلدين وتحقيق المصالح المشتركة.
كما تناول الحديث خلال اللقاء عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.
حضر اللقاء نائب رئيس التحرير الزميل عدنان خليفة الراشد ومدير التحرير الزميل محمد بسام الحسيني.

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