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السفير العماني استقبل رواد السبلة الحضور الكبير يعكس عمق وقوة العلاقات بين الكويت والسلطنة

12/13/2023 12:05:12 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة دياب
استقبل سفير سلطنة عمان لدى البلاد د.صالح الخروصي لفيفا من السفراء ورؤساء البعثات الديبلوماسية المعتمدين لدى البلاد وعددا كبيرا من المسؤولين والمواطنين الكويتيين لحضور السبلة العمانية في مقر إقامته مساء أول من أمس. وذكر الخروصي في تصريح للصحافيين على هامش استقباله للضيوف ان السبلة العمانية هي الكلمة المرادفة للديوانية في اللهجة الكويتية، لافتا إلى ان السبلة عبارة عن مكان يجتمع فيه المواطنون لمناقشة أمورهم واحتياجاتهم وهي أيضا فرصة للتلاقي وتبادل الأفكار وخدمة المجتمع المحلي.
وأضاف ان السبلة من تراث المجتمع العماني و موجودة بكثرة في جميع المناطق العمانية، مشيدا بالعدد الكبير من جميع أطياف الشعب الكويتي الذين حضروا تلبية لدعوته في السبلة العمانية.
وأشار إلى ان الحضور الكبير يعكس عمق وقوة العلاقة بين الكويت والسلطنة والمحبة بين شعبي البلدين، معتبرا ان مثل هذه التجمعات تعتبر أحد أوجه الديبلوماسية الثقافية.

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