السفير العماني استقبل رواد السبلة الحضور الكبير يعكس عمق وقوة العلاقات بين الكويت والسلطنة

(MENAFN
- Al-Anbaa) أسامة دياب
استقبل سفير سلطنة عمان لدى البلاد د.صالح الخروصي لفيفا من السفراء ورؤساء البعثات الديبلوماسية المعتمدين لدى البلاد وعددا كبيرا من المسؤولين والمواطنين الكويتيين لحضور السبلة العمانية في مقر إقامته مساء أول من أمس. وذكر الخروصي في تصريح للصحافيين على هامش استقباله للضيوف ان السبلة العمانية هي الكلمة المرادفة للديوانية في اللهجة الكويتية، لافتا إلى ان السبلة عبارة عن مكان يجتمع فيه المواطنون لمناقشة أمورهم واحتياجاتهم وهي أيضا فرصة للتلاقي وتبادل الأفكار وخدمة المجتمع المحلي.
وأضاف ان السبلة من تراث المجتمع العماني و موجودة بكثرة في جميع المناطق العمانية، مشيدا بالعدد الكبير من جميع أطياف الشعب الكويتي الذين حضروا تلبية لدعوته في السبلة العمانية.
وأشار إلى ان الحضور الكبير يعكس عمق وقوة العلاقة بين الكويت والسلطنة والمحبة بين شعبي البلدين، معتبرا ان مثل هذه التجمعات تعتبر أحد أوجه الديبلوماسية الثقافية.
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