بالفيديو أحمد الدوسري الكهرباء لديها مشاريع طموحة لتنفيذ رؤية الكويت 2030 حول الطاقات المتجددة

MENAFN - Al-Anbaa) دارين العلينظّمت السفارة الكورية امس منتدى المدن الذكية بمشاركة عدد من الجهات المعنية في الدولة وبرعاية وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة. وقال مدير ادارة الطاقة المتجددة في وزارة الكهرباء م.أحمد الدوسري، في تصريح للصحافيين على هامش افتتاح المنتدى، إن الكويت تسير بخطوات متوازنة في مجال الطاقة المتجددة، بوجود مشاريع طموحة وكبيرة، وفقا لرؤية المغفور له بإذن الله الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد بنسبة إنتاج 15% من اجمالي الطاقة المنتجة في الكويت من الطاقة المتجددة بحلول 2030.وقال إن الكويت بدأت فعلا بالمشروع التجريبي لمعرفة التكنولوجيات التي تناسب الكويت وذلك في الشقايا في مرحلته الأولى، تم الاشراف عليه من قبل معهد الكويت للأبحاث العلمية لتوليد 70 ميغاواط والمؤلف من 3 تقنيات مختلفة وهي: طاقة الرياح، والطاقة الشمسية والطاقة الكهروضوئية، لافتا إلى أن مشروع الشقايا يمر بمراحل عدة، وسيصل انتاجه الى 4500 ميغاواط، حيث من الممكن انتاج النسبة المستهدفة قبل حلول 2030.وأوضح انه من ضمن الخطط الطموحة، مشروع شراء الطاقة المتجددة المنتجة من الغير، أي من قبل المواطنين ومن القطاعات المختلفة للمستهلكين، بالاضافــــة الى خطط لتدريب وتأهيل المهندسين الذين أثبتوا جدارة وكفاءة كبيرتين في هذا المجال.وأعرب عن تطلعات الكويت للمزيد من اللقاءات مع العديد من الدول لنقل الخبرات والاستفادة منها، لافتا الى وجود آلية التعاون المشترك مع دول الخليج، وهي مفعلة بشكل كبير عبر لجنة خاصة للطاقة المتجددة بين دول التعاون تجتمع بشكل نصف سنوي لتبادل الخبراء وتنظيم الزيارات المتبادلة للاستفادة من التجارب.ولفت الى ان الكويت استفادت من تجارب دول مجلس التعاون في مسألة شراء الطاقة المتجددة المنتجة من الغير، والتي على أساسها قامت مجموعة من المهندسات والمهندسين الكويتيين بعمل الاطار التنظيمي للمشروع بهدف تنفيذه.وحول القيمة الاجمالية لمشروع الشقايا، أوضح مدير ادارة الطاقة المتجددة في وزارة الكهرباء أن تمويل هذا المشروع لن يكون من قبل وزارة الكهرباء، بل سيكون من خلال ما يسمى بالمزود المستقل، أي سيكون هناك مستثمرون يقومون ببناء هذه المحطة، وستقوم الوزارة بشراء الطاقة من هؤلاء المستثمرين.وردا على سؤال عن أبرز أوجه الاتفاقية التي تم التوقيع عليها مع الصين في إطار توفير الطاقة المتجددة في الكويت، قال الدوسري إن الوزارة حاليا في تواصل لتنفيذ توجيهات سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بعد زيارة سموه إلى الصين، مشيرا الى عدم وجود أي تحديات تواجه المنطقة في مجال مشاريع الطاقة المتجددة، لافتا الى ان المشاريع قائمة على قدم وساق، وهناك تشجيع كبير من قبل القيادة السياسية للمضي قدما في هذه المشاريع.السفير الكوري: 523 مليون دولار استثمار صندوق الكويت للتنمية العربية في مجال الطاقة الخضراء خلال العشر سنوات الماضية

قال سفير جمهورية كوريا لدى البلاد تشونغ بيونغ-ها إن بلاده تعد إحدى أكثر دول العالم استهلاكا للطاقة، وتعد الكويت إحدى أكبر دول العالم المزودة بالطاقة، مشيرا الى انه حان الوقت لكل من البلدين للسعي نحو نموذج جديد من التعاون الثنائي في مجال الطاقة يتمحور حول الانتقال من تجارة الطاقة البسيطة إلى تحول في مجال الطاقة أكثر توجها نحو المستقبل وأكثر مراعاة للمناخ.

وتابع: يصادف العام المقبل الذكرى الـ 60 لإنشاء علاقات التعاون الثنائية في مجال الطاقة، حتى قبل إنشاء العلاقات الديبلوماسية، حيث تمت تجارة النفط في ذلك الوقت، متوقعا أن التعاون الجديد في مجال تحول الطاقة سيرتقي بعلاقات البلدين لمستوى آخر.

وأعرب عن تقديره للمشاركين البارزين من الكويت وكوريا، خصوصا ممثلي معهد الكويت للأبحاث العلمية والشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبيك) واللجنة الرئاسية الكورية المعنية بالحياد الكربوني والتنمية الخضراء والشركة الكورية للطاقة الخضراء وشركة البنية التحتية للتنمية الحضرية الكورية في الخارج لمشاركتهم خبراتهم وتقديم عروضهم المرئية.

وأضاف: قامت كوريا بالمشاركة بمبادرة الصفر النووي لزيادة ثلاثة أضعاف سعة الطاقة النووية بحلول 2050، مشيرا إلى أن كوريا تمضي قدما نحو استراتيجية حيادية الكربون 2050.

وقد قامت الكويت أيضا بالالتزام بالوصول إلى الحيادية الكربونية في قطاع النفط بحلول 2050 وفي جميع القطاعات بحلول 2060، مشيرا الى أن صندوق الكويت للتنمية العربية قام باستثمار 523 مليون دولار في مجال الطاقة الخضراء خلال السنوات العشر الماضية.

وأضاف: لقد قامت سفارة جمهورية كوريا بإقامة مؤتمر المدن الذكية منذ 2017 لاستكشاف طرق التعاون في المجالات الجديدة بين كل من بلدينا ولإيجاد الحلول للتحديات المشتركة التي نواجهها معا. وتحدث عن مؤتمر COP28، الذي يعد واحدا من أكبر المؤتمرات المعنية بالتغير المناخي والذي يقام حاليا في دولة الإمارات، لافتا الى أن 123 دولة في مؤتمرCOP28 تعهدت بالعمل معا لمضاعفة سعة توليد طاقة العالم المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة متوسط المعدل السنوي العالمي لكفاءة الطاقة بحلول عام 2030.