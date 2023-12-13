بالفيديو من الكويت نبدأ وإلى الكويت ننتهي يكرم 10 شخصيات الثلاثاء

الياسين: تكريم 236 شخصية كويتية من مختلف أطياف المجتمع عبر 21 مؤتمراً وطنياً



عاطف رمضان



أعلن رئيس لجنة الإشراف العليا للمؤتمر الوطني السنوي «من الكويت نبدأ.. وإلى الكويت ننتهي»، المحامي يوسف الياسين عن انطلاق فعاليات الموسم الثاني والعشرين للمؤتمر يوم الثلاثاء 19 الجاري في مسرح مكتبة البابطين للشعر العربي.

وأضاف الياسين في مؤتمر صحافي عقده بحضور عضو لجنة الاشراف العليا للمؤتمر وليد حمادة والشاعر يوسف الشطي الغشمشم، أن النسخة الحالية للمؤتمر تكرم 10 شخصيات كويتية وطنية.

وزاد: نهتدي بمقولة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد «أدعوكم أن تكون فزعتكم جميعا للكويت وأن يكون الولاء لها أولا وأخيرا».

ومسترشدا بمقولة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والتي اعتبرها استشرافا ونهجا وطنيا عندما قال سموه «شعب الكويت الوفي أنتم لا غيركم بوحدتكم الوثقى وبروحكم العالية السلاح الأقوى للحفاظ على وطننا العزيز، فالوحدة الوطنية سياج يحمي الكويت والكويتيين وحصن لمجابهة الشدائد ومواجهة التحديات».

وأكد الياسين أن هذا المؤتمر الوطني توعوي، قيمي، يرسخ الحرص على نسيجنا المجتمعي الكويتي ويزيده ترابطا وتماسكا ويعزز عقيدتنا الراسخة في نفوسنا عبر الزمان والعصور بوحدتنا المجتمعية.

ولفت الياسين الى أن «أعضاء لجنة الإشراف العليا للمؤتمر قد قاموا من قبل بعمل واحد وعشرين مؤتمرا وطنيا بعنوان «من الكويت نبدأ.. وإلى الكويت ننتهي»، وقد تم تكريم نحو 236 شخصية كويتية من مختلف أطياف المجتمع الكويتي».

وأوضح أن «المؤتمر يتناول محاور عدة منها ذكر مناقب قدوات كويتية متوفاة قدمت الغالي والنفيس في سبيل رفعة ونهضة الكويت، وذلك حتى يتم ذكر مآثرهم للجيل الحالي كقدوة لأبناء الكويت».

وذكر رسالة المؤتمر وأهدافه وغايته وقيمته مستمدة من عادات وتقاليد ذلك المجتمع المتماسك والمتآخي والمتلاحم.

وأفاد بأننا نركز على مفاهيم الوسطية وعدم الغلو في التعاطي مع الأشياء، سواء كانت وسطية الفكر والطرح أو وسطية العقيدة والسلوك.

وقال: نسعى لتعميق جملة من الأهداف التي تنطلق من رسالة المؤتمر العامة وهي «الوطنية.. أصالة الآباء.. امتداد للأبناء» لذا تأتي الغايات متوافقة مع ذلك النداء والرسالة العامة من خلال تعزيز قيم الولاء والوفاء للكويت، ونشر معنى الوسطية والوطنية بين كافة أطياف المجتمع الكويتي، استـحـضـار واستـذكـار سير وقدوات شخصيات وطنية أثرت وطنها ماديا ومعنويا، فضلا عن تعريف الشباب والأبناء بمناقب الآباء والأجداد ودعوتهم للاقتداء بهم، بالإضافة إلى تعزيز مفهوم أدبيات الحوار الايجابي واحترام الرأي والرأي الآخر، وأخيرا نشر وتأصيل القيم الأخلاقية الراسخة في أعماق ووجدان أبناء الكويت وأجيالها المقبلة.

وأشاد الياسين بأعضاء اللجنة وهم الناشطة الوطنية المحامية كوثر الجوعان، وصالح المسباح، والمستشار فواز المناور، ويوسف القطامي، ومحمد على بن صعنون، ووليد حماده، ومنيرة الحوال.

وزاد: ندعو أبناء الكويت والخليجيين لحضور المؤتمر.

من جانبه، افاد عضو لجنة الاشراف العليا للمؤتمر وليد حمادة بأن مجموعة من المتطوعين من الشباب الكويتيين حرصوا على تنظيم المؤتمر وان يظهر بصورة مميزة، مشيرا الى ان ذلك من خلال جهود وتعاون هؤلاء الشباب لمساعدة المعوقين وكبار السن للوصول الى القاعة، وانه تم التنسيق مع وزارتي الداخلية والاوقاف لاستقبال الضيوف في مواقف السيارات التابعة لمسجد الدولة الكبير.

بدوره، قال الشاعر يوسف الشطي الغشمشم انه سيلقي ابياتا من الشعر خلال المؤتمر، مشيدا بجهود الفرق واللجان التطوعية للمؤتمر التي تضم نخبة من الشباب الكويتي الوطني التطوعي وحرصهم على خروج المؤتمر بالشكل الحضاري.

هذا، وتم تقسيم الرعاة حسب دور تلك المؤسسات والشركات والأفراد في الفعاليات إلى ما يلي:

الراعي الاستراتيجي:

ـ أسرة المغفور له الشيخ مبارك عبدالله الأحمد الجابر الصباح.

ـ أبناء وأحفاد المرحومة لولوة عبدالمحسن الصقر.

ـ شركة High Pro.

ـ مكتبة البابطين المركزية للشعر العربي.

الراعي الماسي:

ـ أبناء المرحوم أحمد عبدالوهاب المفلح.

الراعي الفضي:

ـ أجواخ أبوالحسن.

ـ عائلة المرحوم رضا معرفي.

الرعاة الإعلاميون:

ـ وزارة الإعلام، وجريدة الأنباء، وقناة العدالة، وشبكة دسمان الإعلامية، ووكالة أنباء تفتيش الكويت، وديوان الملا ووكالة البلاد للأنباء وصحيفة الإرادة الإلكترونية وشبكة زوايا الإلكترونية وفريق (wish together).



المكرمون في الحفل

ـ الشيخ مبارك عبدالله الأحمد الجابر الصباح.

ـ لولوة عبدالمحسن أحمد الصقر.

ـ أحمد عبدالوهاب المفلح.

ـ عبدالرسول يوسف يعقوب عباس أبوالحسن.

ـ اللاعب الدولي رضا عبدالله محمد حسين معرفي.

ـ محمد وسمي ناصر الوسمي.

ـ عيسى عبداللطيف عيسى العبدالجليل.

ـ عبدالعزيز شاهين يوسف الشاهين الربيع.

ـ د. منيرة عبدالقادر الجاسم القناعي.

ـ عبدالله عبداللطيف عثمان العثمان.