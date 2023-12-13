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سميرة الكندري لـ الأنباء وفد الكويت بقمة المناخ تصدى للقرارات المؤثرة على مصلحة الدولة

12/13/2023 12:05:12 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) دارين العلي
اختتمت الهيئة العامة للبيئة مشاركتها في فعاليات قمة المناخ cop 28 المنعقدة في الإمارات بمشاركة عدد من الجهات المعنية في الدولة.
وقالت مدير عام الهيئة العامة للبيئة بالوكالة م.سميرة الكندري في تصريح لـ «الأنباء» ان القمة شهدت تسليم الكويت لاستراتيجيتها خفيضة الكربون لعام 2060 والتي سبق ان اطلقتها الهيئة وسيتم ادراجها قي موقع السكرتارية للاتفاقية الإطارية لتغير المناخ.
وشكرت الكندري بمناسبة اختتام فعاليات الاتفاقية الاطارية لتغير المناخ الوفد الفني المشارك في القمة والوفد التفاوضي من الكويت والذي ضم عدة جهات بالدولة اهمها مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها ووزارات النفط والكهرباء والماء والاشغال والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.
ولفتت الى ان الهيئة اشرفت خلال القمة على جناح الدولة الذي سلط الضوء على المشاريع البيئية التي تقوم بها الجهات المعنية والتي من شأنها تقليل الغازات الدفيئة ذات العلاقة المباشرة بتغير المناخ ومنها وزارة الصحة ومعهد الكويت للأبحاث العلمية.
وأشارت الى انه تم عقد عدة ورش علمية في جناح الكويت والتي تصب ضمن جهود الدولة في معالجة الآثار البيئية لتغير المناخ والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وحماية البيئة وتحقيق الاستدامة البيئية، حيث شارك فيها بالإضافة الى الهيئة العامة للبيئة ومعهد الكويت الابحاث العلمية، الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية ووزارة الكهرباء والماء وغيرها.
وتحدثت عن الاجتماع الذي عقدته مع وفد الكويت التفاوضي لاتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغير المناخ ضمن الاجتماعات اليومية لأعضاء الوفد قبل انتهاء المؤتمر، حيث عمل اعضاء الوفد على متابعة مستجدات المفاوضات والتصدي للقرارات التي تؤثر على مصلحة الكويت.

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