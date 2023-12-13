الصفا الإنسانية نفذت دفء وأمان في قيرغيزستان

(MENAFN
- Al-Anbaa) نفذ وفد جمعية «الصفا الإنسانية» المرحلة الأولى من مشروع «دفء وأمان» بمشاركة وحضور بعض الناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي، وترأس الوفد رئيس مجلس الإدارة محمد الشايع حيث تم توزيع مستلزمات دفء الشتاء من الفحم والبطانيات على بيوت الأرامل والأيتام في جمهورية قيرغيزستان، لحمايتهم من برد الشتاء القارس، وتخفيف معاناتهم، وسد احتياجاتهم. وفي هذا الصدد، قال رئيس مجلس إدارة جمعية الصفا الخيرية الإنسانية محمد الشايع إن «الصفا الإنسانية» حرصت على تنفيذ المرحلة الأولى من مشروعها الموسمي «دفء وأمان» مع بداية فصل الشتاء تزامنا مع انخفاض درجات الحرارة الذي تشهده جمهورية قيرغيزستان، حيث انخفضت درجات الحرارة إلى ما دون الصفر.
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