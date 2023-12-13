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الصفا الإنسانية نفذت دفء وأمان في قيرغيزستان

12/13/2023 12:05:12 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) نفذ وفد جمعية «الصفا الإنسانية» المرحلة الأولى من مشروع «دفء وأمان» بمشاركة وحضور بعض الناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي، وترأس الوفد رئيس مجلس الإدارة محمد الشايع حيث تم توزيع مستلزمات دفء الشتاء من الفحم والبطانيات على بيوت الأرامل والأيتام في جمهورية قيرغيزستان، لحمايتهم من برد الشتاء القارس، وتخفيف معاناتهم، وسد احتياجاتهم. وفي هذا الصدد، قال رئيس مجلس إدارة جمعية الصفا الخيرية الإنسانية محمد الشايع إن «الصفا الإنسانية» حرصت على تنفيذ المرحلة الأولى من مشروعها الموسمي «دفء وأمان» مع بداية فصل الشتاء تزامنا مع انخفاض درجات الحرارة الذي تشهده جمهورية قيرغيزستان، حيث انخفضت درجات الحرارة إلى ما دون الصفر.

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