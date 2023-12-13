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العروج استخدام الذكاء الاصطناعي بالجهات الحكومية والخاصة يرفع كفاءة العمل ويزيد الإنتاجية

12/13/2023 12:05:11 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالله الراكان
انطلق صباح امس المنتدى الدولي للذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية برعاية ومشاركة الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ووزارة الخارجية الكويتية وعدد من الجهات الحكومية والخاصة على مستوى دول الخليج.
وقال رئيس المنتدى سليمان العروج، في كلمته الافتتاحية، إن المنتدى الذي يستمر يومين يهدف إلى تحسين جودة مخرجات العمل بالجهات الحكومية والقطاع الخاص في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف العروج أن من أهداف المنتدى أيضا الاطلاع ومناقشة أحدث مستجدات الذكاء الاصطناعي وعرض التطورات المحلية والعالمية وتبادل الخبرات مع المتخصصين في هذا المجال.
وأوضح أن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات بكل قطاعاتها الإدارية والمالية والتنموية من شأنه رفع كفاءة العمل وزيادة الإنتاجية.
وذكر أن عقد المنتدى يتزامن مع تطورات المنطقة في مجال تكنولوجيات المعلومات ووسائل الاتصال وما نشهده من تأثير على الأعمال والحياة اليومية للأفراد والجهات الحكومية ومختلف القطاعات.
ويضم المنتدى عدة محاضرات علمية حول أحدث النظم والتطورات في موضوعات الذكاء الاصطناعي والرقمنة، إضافة إلى استعراض خبرات الشباب الكويتيين في هذا المجال.
ويقام على هامش المنتدى المؤتمر الخليجي الثاني للأرشفة الحديثة وإدارة الوثائق بمشاركة وزارة التعليم العالي تحت شعار «إدارة بلا أوراق»، ويتناول أبرز التحديات التي تواجه الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي في مجال التكنولوجيا الحديثة ودورها في بناء أنظمة حديثة ومتطورة للأرشفة.

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