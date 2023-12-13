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الحميضي مرزام يتوسع إقليميا بنسخ خليجية تعكس فكرته ورسالته

12/13/2023 12:05:11 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) كشفــت منظمـــة ومؤسسة معرض «مرزام»، أكبر منصة للديكور والتصميم الداخلي في الكويت، م.فرح الحميضي عن اعتماد خطة مستقبلية للسنوات الخمس القادمة تستهدف دعم توسع «مرزام» إقليميا من خلال تدشين نسخ خليجية تعكس فكرته ورسالته، بالتوازي مع تعزيز التوسع في النسخة المحلية الأصلية لمرزام الكويت عبر تخصيص مساحات للمشاركين والشركات من خارج الكويت، مشيرة الى أن الاستدامة كانت ولازلت أحد الركائز الأساسية في منظومة العمل الخاصة بمعرض مرزام منذ انطلاق نسخته الأولى عام 2019، لافتة الى أن التطور الكبير الذي تميزت به النسخ اللاحقة لمرزام في النسختين الثانية والثالثة ووصولا الى النسخة الرابعة الحالية يعكس تعزيزه لمبدأ الاستدامة وهو ما يتوافق مع تحقيق رؤية «كويت جديدة 2035».
وقالت الحميضي، في تصريح صحافي على هامش افتتاح النسخة الرابعة الأكبر على الاطلاق لمعرض مرزام 2023 في أرض المعارض بمشرف أمس والتي تستمر حتى 16 الجاري: يشكل معرض مرزام 4 منصة وطنية تجارية فعالة للتعاون والتواصل التجاري وتبادل الخبرات وتنمية الثقافة المجتمعية والنهوض بالذوق العام في المجالات المختلفة للديكور والتصميم الداخلي، حيث يضم المعرض أكثر من230 شركة من أبرز الأسماء المحلية والعلامات التجارية العالمية تشارك بأكثر من 300 جناح مميز يغطي أكثر من 30 فئة في عالم التصميم الداخلي والديكور، على مساحة تتجاوز 25 ألف متر مربع لتمكين المشاركين من عرض منتجاتهم وافكارهم وأحدث المستجدات والموضة في الاثاث والديكورات على الزوار ومعرفة متطلبات السوق الحالية مواكبتها وتلبيه رغبات العملاء بغية الوصول لفهم أعمق لمتطلبات وتطلعات السوق الكويتي المدعوم بشغف الكويتيين بالديكورات والتصميمات الداخلية.
وأشارت الى أن المعرض سيسهل على الزوار العثور على كل ما يحتاجونه تحت سقف واحد من تشطيبات داخلية وخارجية إلى الأثاث والإكسسوارات والمطابخ وجميع احتياجات المنزل، لافتة الى أن هدف المعرض الأساسي منذ انطلاقه هو تحويل عملية تشطيب وتأثيث البيوت والمساحات من تحد متعب إلى تجربة ممتعة عن طريق جمع المحترفين، وسيتيح لزواره فرصة الفوز بجوائز قيمة عند التسوق داخله بحد أدنى 10 دنانير، بما في ذلك الجائزة الكبرى التي تقدم سنويا وهي سيارة فولفو، بالإضافة إلى جوائز نقدية بقيمة 10 آلاف دينار وأكثر من 10 جوائز قيمة مقدمة من الرعاة، مبينة أن الشركات المشاركة ستقدم عروضا حصرية للزوار خلال مدة مشاركتها في المعرض.

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