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معرفي نتطلع للمزيد من التعاون مع الجانب البلجيكي أثناء رئاسته الاتحاد الأوروبي

12/13/2023 12:05:11 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) بحث مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير صادق معرفي مع المدير العام للشؤون الـسـيـاسـيـة بـوزارة الخارجية البلجيكية السفير ييرون كورمان في العاصمة بروكسل سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الكويت ومملكة بلجيكا.
وقالت «الخارجية» في بيان لها امس إن الجانبين اتفقا على التحضير للاحتفال العام المقبل بالذكرى الـ 60 لتأسيس العلاقات الديبلوماسية بين البلدين، مؤكدين تطلعهما المشترك الى تحقيق المزيد من التقدم على المستوى الثنائي.
ونقل البيان تهنئة الجانب البلجيكي للكويت على عضويتها في مجلس حقوق الإنسان للفترة ما بين 2024-2027 في حين عبر السفير معرفي عن تطلعه الى المزيد من التعاون والتنسيق مع الجانب البلجيكي أثناء رئاسته الاتحاد الأوروبي خلال النصف الأول من العام 2024.

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