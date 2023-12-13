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السفير الشريم قدم أوراق اعتماده إلى رئيس سنغافورة

12/13/2023 12:05:11 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) قدم سفيرنا لدى سنغافورة أحمد عبدالرحمن الشريم أوراق اعتماده إلى رئيس الجمهورية ثارمان شانموجاراتنام خلال مراسم رسمية جرت في قصر (استانا) الرئاسي.
وقالت سفارتنا لدى سنغافورة في بيان تلقته (كونا) إن «السفير الشريم نقل تحيات وتهاني صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله، وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء إلى الرئيس السنغافوري بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية الاخيرة وتمنياتهم لجمهورية سنغافورة المزيد من التقدم والازدهار والاستقرار».
وأشاد السفير الشريم بالعلاقات التي تربط بين الكويت وسنغافورة منذ 38 عاما، مؤكدا أهمية مواصلة العمل على تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

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