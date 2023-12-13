الحرس الوطني يفتتح مؤتمر القوى البشرية لـ الشرطة والدرك بمشاركة وفود 14 دولة

مناقشة تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء في المنظمة



افتتح وكيل الحرس الوطني الفريق الركن م.هاشم الرفاعي مؤتمر القوى البشرية لمنظمة قوات الشرطة والدرك ذات الطابع العسكري FIEP الذي يعقد بالكويت يومي 12 و13 ديسمبر الجاري بمشاركة وفود 14 دولة من أعضاء المنظمة. ورحب الرفاعي بالضيوف وعلى رأسهم الدرك الوطني الإيطالي «كارابنييري» الذي يترأس الدورة الحالية لمنظمة قوات الشرطة والدرك ذات الطابع العسكري FIEP، ونقل إليهم تحيات رئيس الحرس الوطني سمو الشيخ سالم العلي، ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل نواف الأحمد الصباح، متمنيا لهم حسن الإقامة في الكويت والتوفيق والنجاح للمؤتمر.

وأكد أن استضافة الحرس الوطني لممثلي 14 دولة من أعضاء المنظمة وعقد المؤتمر في الكويت يعد تأكيدا لمكانتها المرموقة، وترجمة لدور الحرس الوطني الفاعل في المنظمة الدولية التي تضم في عضويتها العديد من الدول العربية والأجنبية، مشيرا إلى أنه ستتم خلال المؤتمر مناقشة عدد من الموضوعات تتعلق بتعزيز التعاون المشترك بين الدول الأعضاء وتبادل الخبرات، ورفع كفاءة العنصر البشري ومواكبة جميع المستجدات في المجالات الأمنية والعسكرية للوصول إلى الاحترافية والجاهزية العالية.