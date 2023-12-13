الحرس الوطني يفتتح مؤتمر القوى البشرية لـ الشرطة والدرك بمشاركة وفود 14 دولة

(MENAFN
- Al-Anbaa)
مناقشة تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء في المنظمة
افتتح وكيل الحرس الوطني الفريق الركن م.هاشم الرفاعي مؤتمر القوى البشرية لمنظمة قوات الشرطة والدرك ذات الطابع العسكري FIEP الذي يعقد بالكويت يومي 12 و13 ديسمبر الجاري بمشاركة وفود 14 دولة من أعضاء المنظمة. ورحب الرفاعي بالضيوف وعلى رأسهم الدرك الوطني الإيطالي «كارابنييري» الذي يترأس الدورة الحالية لمنظمة قوات الشرطة والدرك ذات الطابع العسكري FIEP، ونقل إليهم تحيات رئيس الحرس الوطني سمو الشيخ سالم العلي، ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل نواف الأحمد الصباح، متمنيا لهم حسن الإقامة في الكويت والتوفيق والنجاح للمؤتمر.
وأكد أن استضافة الحرس الوطني لممثلي 14 دولة من أعضاء المنظمة وعقد المؤتمر في الكويت يعد تأكيدا لمكانتها المرموقة، وترجمة لدور الحرس الوطني الفاعل في المنظمة الدولية التي تضم في عضويتها العديد من الدول العربية والأجنبية، مشيرا إلى أنه ستتم خلال المؤتمر مناقشة عدد من الموضوعات تتعلق بتعزيز التعاون المشترك بين الدول الأعضاء وتبادل الخبرات، ورفع كفاءة العنصر البشري ومواكبة جميع المستجدات في المجالات الأمنية والعسكرية للوصول إلى الاحترافية والجاهزية العالية.
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