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وكيل الداخلية كرم اللواء خالد الكندري لجهوده الأمنية المتميزة

12/13/2023 12:05:10 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) ‏كرَّم وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس الاثنين الماضي اللواء خالد حسن الكندري مدير عام الإدارة العامة للرقابة والتفتيش وذلك تقديرا لجهوده الأمنية المتميزة وإخلاصه في أداء المهام المنوطة به بكل تفان وإخلاص.
‏وقدم الفريق البرجس شهادة شكر وتقدير الى اللواء خالد حسن الكندري الذي توجه بالشكر والامتنان والتقدير للمؤسسة الأمنية على هذه البادرة الطيبة، مؤكدا اعتزازه بهذا التكريم الذي يعد وساما اضافيا في تاريخ عمله الوظيفي.

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