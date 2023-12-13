وكيل الداخلية كرم اللواء خالد الكندري لجهوده الأمنية المتميزة

(MENAFN
- Al-Anbaa) كرَّم وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس الاثنين الماضي اللواء خالد حسن الكندري مدير عام الإدارة العامة للرقابة والتفتيش وذلك تقديرا لجهوده الأمنية المتميزة وإخلاصه في أداء المهام المنوطة به بكل تفان وإخلاص.
وقدم الفريق البرجس شهادة شكر وتقدير الى اللواء خالد حسن الكندري الذي توجه بالشكر والامتنان والتقدير للمؤسسة الأمنية على هذه البادرة الطيبة، مؤكدا اعتزازه بهذا التكريم الذي يعد وساما اضافيا في تاريخ عمله الوظيفي.
MENAFN13122023000130011022ID1107584569
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.