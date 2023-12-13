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وزير الشؤون زار هيئة ذوي الإعاقة واستمع للمراجعين

12/13/2023 12:05:10 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
قام وزير الشؤون الاجتماعية ووزير شؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود بزيارة مفاجئة للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة استهلها بجولة في اللجان الطبية، ثم استمع إلى المراجعين ومطالبهم، ووجه القياديين إلى ضرورة التسهيل على المراجعين.وختم الشيخ فراس السعود زيارته بالاجتماع مع قياديي الهيئة: مدير عام الهيئة الحميدي المطيري ونائب المدير العام للقطاع الخدمات التعليمية والتأهيلية ونائب مدير عام قطاع المالية والإدارية خالد الحربي.
وبينت مصادر لـ «الأنباء» أن الوزير أعطى توجيهاته بالإسراع في إنجاز كل الإجراءات والتسهيل على مراجعي الهيئة بكل القطاعات.

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