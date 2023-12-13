الزعبي لـ الأنباء اتفاق أولي مع الجانب الفلبيني على مباشرة التفاوض بشأن عمالة المادتين 18 و20

(MENAFN
- Al-Anbaa) محمد راتب
زفّ مدير عام شركة الدرة للعمالة بالتكليف محمد فهد الزعبي في تصريح لـ«الأنباء» البشرى لعموم المواطنين والمقيمين بشأن بوادر للخروج باتفاق مع الجانب الفلبيني الموجود في البلاد منذ أمس الثلاثاء بهدف حلحلة الإشكالات فيما يخص استقدام العمالة من الفلبين، وذلك بما يتسق مع الاحترام المتبادل بين الدولتين، مؤكدا أن إعلان نتائج المفاوضات التي تنتهي يوم غد الخميس قد تؤول إلى اتفاق نهائي على استئناف استقدام العمالة المنزلية سيعلن من الطرفين، ووصول دفعات منها قبل حلول شهر رمضان المبارك.
وكشف الزعبي عن أن اتفاقا أوليا بين الطرفين تم أمس على مناقشة استئناف عمالة القطاع الأهلي من حملة المادة 18 وعلى العمالة المنزلية مادة 20، مشيرا إلى أن الطرفين يدرسان جميع السبل التي من شأنها كسر الجليد بهذا الملف، مما يبعث على التفاؤل والأمل بشأن إعادة الاستقدام.
وأشار الى أن التفاوض الجاري حاليا ينطلق من أرضية واضحة تميل إلى ألا تكون مشددة في التعامل الثنائي بقدر حرصها على احترام سيادة الدولتين، مع عدم الخروج عن إطار الاتفاقية الثنائية بينهما، مبينا أن «الدرة» شركة حكومية، وهي على أهبة الاستعداد والجاهزية بأنظمتها التشغيلية لاستقبال طلبات الاستقدام وتنفيذها، إلا أن ذلك سيكون مرتهنا بموافقة الحكومة وإعطائنا الضوء الأخضر للعمل واستكمال الخطة التي وضعها مجلس الإدارة الحالي برئاسة محمد العليان والإخوة الأعضاء بالمجلس لتطوير الشركة والنهوض بها منذ توليهم زمام المجلس.
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