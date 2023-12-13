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الزعبي لـ الأنباء اتفاق أولي مع الجانب الفلبيني على مباشرة التفاوض بشأن عمالة المادتين 18 و20

12/13/2023 12:04:54 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمد راتب
زفّ مدير عام شركة الدرة للعمالة بالتكليف محمد فهد الزعبي في تصريح لـ«الأنباء» البشرى لعموم المواطنين والمقيمين بشأن بوادر للخروج باتفاق مع الجانب الفلبيني الموجود في البلاد منذ أمس الثلاثاء بهدف حلحلة الإشكالات فيما يخص استقدام العمالة من الفلبين، وذلك بما يتسق مع الاحترام المتبادل بين الدولتين، مؤكدا أن إعلان نتائج المفاوضات التي تنتهي يوم غد الخميس قد تؤول إلى اتفاق نهائي على استئناف استقدام العمالة المنزلية سيعلن من الطرفين، ووصول دفعات منها قبل حلول شهر رمضان المبارك.
وكشف الزعبي عن أن اتفاقا أوليا بين الطرفين تم أمس على مناقشة استئناف عمالة القطاع الأهلي من حملة المادة 18 وعلى العمالة المنزلية مادة 20، مشيرا إلى أن الطرفين يدرسان جميع السبل التي من شأنها كسر الجليد بهذا الملف، مما يبعث على التفاؤل والأمل بشأن إعادة الاستقدام.
وأشار الى أن التفاوض الجاري حاليا ينطلق من أرضية واضحة تميل إلى ألا تكون مشددة في التعامل الثنائي بقدر حرصها على احترام سيادة الدولتين، مع عدم الخروج عن إطار الاتفاقية الثنائية بينهما، مبينا أن «الدرة» شركة حكومية، وهي على أهبة الاستعداد والجاهزية بأنظمتها التشغيلية لاستقبال طلبات الاستقدام وتنفيذها، إلا أن ذلك سيكون مرتهنا بموافقة الحكومة وإعطائنا الضوء الأخضر للعمل واستكمال الخطة التي وضعها مجلس الإدارة الحالي برئاسة محمد العليان والإخوة الأعضاء بالمجلس لتطوير الشركة والنهوض بها منذ توليهم زمام المجلس.

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