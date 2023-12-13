Wednesday, 13 December 2023 09:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


40 ألف مواطن ومقيم بصورة غير قانونية سجلوا لأداء فريضة الحج هذا العام والتسجيل ينتهي اليوم

12/13/2023 12:04:54 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة أبوالسعود
يغلق اليوم الأربعاء 13 الجاري باب التسجيل لأداء فريضة الحج هذا العام للراغبين في أدائها من الكويت من المواطنين والمقيمين بصورة غير قانونية.
ووفقا لوزارة الاوقاف فإن باب التسجيل يظل مفتوحا لإبداء الرغبة في أداء مناسك الحج لموسم 1445هـ حتى الساعة 12 ظهرا، عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك، وبعدها سيغلق النظام إلكترونيا بعد ان مددته الوزارة لمدة شهر تنتهي اليوم الأربعاء. وسجل حتى الآن ما يقارب 40 ألف مواطن ومواطنة ومن المقيمين بصورة غير قانونية رغبتهم في اداء المناسك هذا العام وأغلب المسجلين من النساء.
يذكر ان حصة الكويت هذا العام تبلغ 8000 حاج من الكويت عبر 63 حملة مرشحة لاستقبال الحجاج، وتقوم الحملات التي يتخطى تسجيل 50 حاجا لديها بتنظيم الحج هذا العام، أما الحملات التي يقل عدد الحجاج المسجلين لديها عن 50 حاجا فلن يسمح لها بتسيير الحج هذا العام. وفيما يخص تسجيل المقيمين بصورة غير قانونية فإن التسجيل مستمر لهم حتى إغلاق باب التسجيل وفق الضوابط التي وضعتها اللجنة العليا للحج وبانتظار موافقة السلطات السعودية لحجهم هذا العام.
وكان مدير شؤون الحج والعمرة خالد المزين قد أصدر تعميما سابقا لحملات الحج المرخصة عن آلية تسجيل الحجاج من خلال المنصة الإلكترونية بنظام التسجيل المركزي المفتوح، ويتم التسجيل آليا بالمصادقة مع برنامج «هويتي».
وفيما يخص الشروط العامة للتسجيل فهي كالتالي:
1 - كويتي.
2 - لم يسبق له الحج.
3 - المجموعة تكون ضمن الأقارب وسيتم الفرز وفقا للأكبر سنا.
وسيمنح المرشح للقبول في الحج هذا العام مهلة 5 أيام لاستكمال التسجيل ويشترط دفع 25% من قيمة الحج كدفعة اولى، وفي حال الالغاء قبل يوم 31 يناير 2024 يسترد الحاج المبلغ كاملا، اما في حال الالغاء بعد يوم 31 يناير 2024 فيخصم المبلغ كاملا من الحاج.
هذا، وتنظم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية معرض الحج في اليوم التالي لإغلاق باب التسجيل حيث سينطلق غدا الخميس 14 ديسمبر حتى 20 ديسمبر الجاري بمشاركة اغلب حملات الحج الكويتية.
ويعد المعرض فرصة لجميع الراغبين في اداء مناسك الحج بالتعرف على الخدمات المقدمة من الحملات والرد على جميع استفسارات الراغبين في اداء المناسك هذا العام من قبل ادارة الحج والعمرة.

MENAFN13122023000130011022ID1107584566

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث