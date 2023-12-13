الجمارك تدشن خدمة تفويض الأفراد إلكترونيا من خلال منصة بوابة الخدمات بموقعها الإلكتروني

(MENAFN
- Al-Anbaa) صرح مدير عام الإدارة العامة للجمارك عبدالله الشرهان بأن الإدارة العامة للجمارك تسارع بالخطوات نحو التحول الرقمي بشكل مستمر تماشيا مع تطلعات القيادة السياسية العليا وذلك لتقليص الدورة المستندية وتبسيطها ولتسهيل الإجراءات على الجمهور وشركاء العمل بما يخدم الصالح العام.
وأضاف الشرهان في تصريح صحافي: إن من أهم ركائز التحول الرقمي في الإدارة العامة للجمارك إعادة هندسة وتصميم آليات ونماذج عملها والتكامل الإلكتروني مع قطاعات الدولة المختلفة، وفي إطار ذلك فقد دشنت الإدارة العامة للجمارك الخدمات الإلكترونية لتفويض الأفراد إلكترونيا من خلال منصة بوابة الخدمات الإلكترونية للجمارك.
وتابع: تتيح الخدمات الجديدة تقنيات متكاملة للاستخدام المباشر من صاحب العلاقة من الأفراد لتفويض من يراه بشأن انهاء الإجراءات الجمركية لدى إدارات الجمارك المختلفة كتسلّم وتسليم مستندات الشحنات، تسلّم البضائع وغيرها من الخدمات المتعددة ويتوفر بها النموذج التشغيلي المتكامل من مصادقة من خلال تطبيق هويتي للحصول على نسخة إلكترونية من التفويض.
وختم الشرهان: تأتي هذه الخدمات في إطار مجموعة من الاستراتيجيات التي تمت صياغتها لتحسين جودة الأداء في جميع مرافق الإدارة وإرساء جميع المبادئ والركائز لتوفير حزم وتدابير عمل متعددة للتحول الرقمي الشامل وتمكين الجمهور من إنهاء خدماتهم بالسرعة والمرونة والسهولة والدقة الممكنة إلكترونيا.
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