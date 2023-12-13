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الجمارك تدشن خدمة تفويض الأفراد إلكترونيا من خلال منصة بوابة الخدمات بموقعها الإلكتروني

12/13/2023 12:04:54 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) صرح مدير عام الإدارة العامة للجمارك عبدالله الشرهان بأن الإدارة العامة للجمارك تسارع بالخطوات نحو التحول الرقمي بشكل مستمر تماشيا مع تطلعات القيادة السياسية العليا وذلك لتقليص الدورة المستندية وتبسيطها ولتسهيل الإجراءات على الجمهور وشركاء العمل بما يخدم الصالح العام.
وأضاف الشرهان في تصريح صحافي: إن من أهم ركائز التحول الرقمي في الإدارة العامة للجمارك إعادة هندسة وتصميم آليات ونماذج عملها والتكامل الإلكتروني مع قطاعات الدولة المختلفة، وفي إطار ذلك فقد دشنت الإدارة العامة للجمارك الخدمات الإلكترونية لتفويض الأفراد إلكترونيا من خلال منصة بوابة الخدمات الإلكترونية للجمارك.
وتابع: تتيح الخدمات الجديدة تقنيات متكاملة للاستخدام المباشر من صاحب العلاقة من الأفراد لتفويض من يراه بشأن انهاء الإجراءات الجمركية لدى إدارات الجمارك المختلفة كتسلّم وتسليم مستندات الشحنات، تسلّم البضائع وغيرها من الخدمات المتعددة ويتوفر بها النموذج التشغيلي المتكامل من مصادقة من خلال تطبيق هويتي للحصول على نسخة إلكترونية من التفويض.
وختم الشرهان: تأتي هذه الخدمات في إطار مجموعة من الاستراتيجيات التي تمت صياغتها لتحسين جودة الأداء في جميع مرافق الإدارة وإرساء جميع المبادئ والركائز لتوفير حزم وتدابير عمل متعددة للتحول الرقمي الشامل وتمكين الجمهور من إنهاء خدماتهم بالسرعة والمرونة والسهولة والدقة الممكنة إلكترونيا.

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