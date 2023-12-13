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انطلاق معرض الذهب والمجوهرات العالمي الـ 20 اليوم

12/13/2023 12:04:54 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) تشهد أرض المعارض الدولية صباح اليوم انطلاق معرض الذهب والمجوهرات العالمي العشرين، الذي تنظمه شركة معرض الكويت الدولي على أرض المعارض الدولية بمشرف، وتستمر أنشطته من 13 حتى 18 ديسمبر الجاري.
وبهذا الشأن، قالت المدير التنفيذي لقطاع التسويق والمبيعات بشركة معرض الكويت الدولي باسمة الدهيم ان معرض «الذهب والمجوهرات العالمي» الذي يأتي برعاية حصرية من بنك برقان يعد واحدا من أرقى معارض المجوهرات السنوية المتخصصة واكثرها نجاحا وتألقا في منطقة الشرق الاوسط، حيث يوفر لرواد الأعمال ومصممي المجوهرات منصة رائعة لعرض احدث التصاميم من الماس والذهب والفضة والمعادن الثمينة والاحجار الكريمة واللؤلؤ.
ولفتت الدهيم الى ان هذا الحدث يجمع جميع العارضين المشاركين من تجار الجملة الموردين والمصدرين والمصنعين والموزعين ومحترفي صناعة وصياغة الذهب والمجوهرات من مختلف دول العالم في الصالة رقم 4 وفوق مساحة تبلغ 10 آلاف متر مربع، حيث يشارك فيه أكثر من 200 جهة عارضة من عدة دول، أولاها الكويت والبحرين والامارات وقطر ولبنان، وايطاليا والولايات المتحدة الأميركية وتايلند وسنغافورة وهونغ كونغ والهند، مما يوفر لهؤلاء التجار فرصة لتأسيس وتوسيع اعمالهم محليا وعالميا.
وأشارت الى ان المعرض يعد فرصة طيبة للتنافس بين هذه الجهات لتقديم مجموعة واسعة من العروض المختلفة والمميزة التي تلبي احتياجات زوار المعرض من عشاق الذهب والفضة والمجوهرات والاحجار الكريمة، ومن المتوقع ان يجذب هذا المعرض اكثر من 50 الف زائر خلال فترة هذا الحدث، لافتة الى ان هذا المعرض تواكبه حملة اعلامية واعلانية في وسائل الاعلام المختلفة اضافة الى تغطية هذه المناسبة في وسائل التواصل الاجتماعي.
وشددت على ان شركة معرض الكويت الدولي لن تدخر جهدا في سبيل انجاح هذا الحدث وغيره من المعارض، مشيدة بالتعاون مع الادارة العامة للجمارك ووزارة التجارة لتسهيل عمليات الشراء، مثمنة جهود الإدارة العامة للجمارك ومبادرتها السنوية بتحويل الصالة إلى مستودع جمركي تحت إشرافها طوال فترة إقامة المعرض، باعتبارها منطقة تجارة حرة لبيع الذهب، كما اشادت بالدور الحيوي الرقابي، الذي تلعبه إدارة المعادن الثمينة في وزارة التجارة والصناعة كجهة رقابية على المعادن والأحجار الثمينة في المعرض.
واثنت على الخدمات المتطورة التي يقدمها بنك برقان الراعي الحصري للمعرض.
ولفتت الى ان أوقات دوام المعرض ستكون على امتداد فترة واحدة مستمرة من الساعة 11 صباحا الى 9 مساء، ويوم الجمعة من الساعة 3 عصرا الى 10 مساء، داعية العملاء الى زيارة الموقع الالكتروني للشركة [email protected] ، للتعرف على برامج وانشطة وفعاليات الشركة.

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