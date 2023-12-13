زين الراعي البلاتيني لحديقة جنوب الصباحية

الحديقة تشمل أربع مناطق رئيسية وأكثر من 40 لعبة ومرفقاً ترفيهياً



استمرارا لشراكتها الاستراتيجية مع القطاع العام لدعم المشاريع الترفيهية الأكبر في البلاد، أعلنت «زين» عن رعايتها البلاتينية لحديقة جنوب الصباحية بالتعاون مع شركة المشروعات السياحية، وهو المشروع الترفيهي الضخم الأحدث في الكويت، ويوفر وجهة سياحية جديدة للعائلات والشباب بمعايير عالمية طوال موسمي الشتاء والربيع.

وتم توقيع عقد الرعاية في مقر شركة المشروعات السياحية بمنطقة الشويخ بحضور الرئيس التنفيذي لزين الكويت بالتكليف نواف الغربللي والرئيس التنفيذي لشركة المشروعات السياحية فاضل الدوسري، بالإضافة إلى مسؤولي الشركتين.

وتفخر «زين» بشراكتها الاستراتيجية مع شركة المشروعات السياحية، والتي غطت عددا من المشاريع الترفيهية الكبرى على مستوى البلاد خلال الفترة السابقة، حيث لمست «زين» اهتماما بالغا من قبل القطاع العام لإنجاح العديد من الخطط الترويحية التي تخدم المجتمع الكويتي بجميع فئاته، وحرصت الشركة على مد جسور التعاون لتعكس الدور المهم الذي تلعبه مؤسسات القطاع الخاص في دعم وتطوير مختلف المشاريع التنموية بالدولة.

وتعتبر حديقة جنوب الصباحية المشروع الترفيهي الأبرز والأحدث في الكويت، وحرصت «زين» كعادتها على أن تكون من أوائل الداعمين له للمساهمة في تقديم وجهة استثنائية للمجتمع الكويتي، حيث تغطي الحديقة مساحة 107 آلاف كيلومتر مربع، ولديها طاقة استيعابية تصل إلى 10 آلاف زائر يوميا.

وتشمل الحديقة أربع مناطق رئيسية تستلهم كل منها هويتها من عناصر الطبيعة وهي الماء والرياح والأرض والنار، وتشمل أكثر من 40 لعبة ومرفقا ترفيهيا تتمتع بأعلى معايير الجودة والأمان، منها 21 لعبة خارجية، وأكثر من 12 لعبة مهارية، ومبنى لألعاب الأطفال، وصالة للألعاب الإلكترونية، بالإضافة إلى أكثر من 45 مطعما ومقهى لخدمة الزوار، وغيرها من الوجهات والتجارب المميزة لجميع أفراد العائلة.

وكما تعود المجتمع الكويتي منها دائما، ستتواجد «زين» في المشروع على طريقتها عبر جناحها المخصص في الحديقة، وستضيف إليها بصمتها وتجربتها الخاصة التي تعكس قيم علامتها التجارية «زين عالم جميل»، وتشارك فيها جميع أطياف المجتمع الفرحة والبهجة من خلال العديد من البرامج والفقرات الترفيهية المميزة.

وعبر شراكتها الممتدة مع شركة المشروعات السياحية، ساهمت «زين» في تقديم أفضل الوجهات الترفيهية للشعب الكويتي، كما أسهم هذا التعاون في تنشيط الحركتين السياحية والاقتصادية بالدولة، ودعم الشباب الكويتي من أصحاب المشاريع والأعمال الناشئة، وتعزيز الاقتصاد الوطني.

وشملت هذه الشراكة عددا من المشاريع الكبرى على مستوى البلاد، منها الموسم الأول من مشروع «ونتر وندرلاند الكويت» الذي قدم بيئة ترفيهية مميزة للعائلات والشباب وفق أعلى معايير الجودة بطابع عالمي آتيا للمرة الأولى للكويت من العاصمة البريطانية لندن.

وفي موسم الأعياد الوطنية، تعاونت «زين» مع «المشروعات السياحية» لإطلاق مشروع احتفالي ضخم يليق بمكانة الكويت وأعيادها ورموزها، اعتمدت «زين» خلاله على ريادتها بالتكنولوجيا لتخرجه بأبهى صورة من خلال تقديم عروض ضوئية جوية شاركت فيها 2000 طائرة مسيرة «درون» من زين رسمت أجمل اللوحات الوطنية في سماء الجزيرة الخضراء.

وفي أحدث تعاون مع «المشروعات السياحية»، ترعى «زين» مشروع «كي-لاند» الذي يقدم تجربة ترفيهية متجددة تهدف إلى تعزيز الثقافة الكويتية ومعالمها بأسلوب عصري ومرح، وهو نتاج لجهد فريق عمل كويتي مبدع من الطاقات الوطنية، ويوفر وجهة ترفيهية رائعة للعائلات والشباب عبر موقعه الخارجي الممتد على ساحل الخليج العربي.