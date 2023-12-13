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المشروعات السياحية تفتتح حديقة جنوب الصباحية صرح ترفيهي متكامل يستوعب 10 آلاف زائر يوميا

12/13/2023 12:04:53 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) ندى أبونصر
افتتحت شركة المشروعات السياحية امس حديقة جنوب الصباحية والتي تعتبر صرحا ترفيهيا متكاملا سيكون متنفسا للزوار ويعكس الوجه الحضاري للكويت.
وأكد الرئيس التنفيذي للشركة فاضل الدوسري، في تصريح صحافي على هامش الافتتاح، ان الحديقة تضم خدمات ترفيهية وترويحية متكاملة للزوار وأكثر من 60 نشاطا ترفيهيا على مساحة كلية للمشروع 107 آلاف متر مربع.
وعن آلية دخول الحديقة، أوضح الدوسري أن الشركة خصصت موقعا خاصا (ابلكيشن) للحجوزات لتنظيم الدخول، مشيرا الى ان هناك 136 نشاطا استثماريا من بقالات ومطاعم ومقاه، والحديقة من تطوير شركة المشروعات السياحية بأيدي كوادر وطنية ودخول ذوي الهمم مجانا، لافتا إلى أن مواعيد العمل من الساعة 3.30 عصرا حتى 11.30 مساء طوال أيام الأسبوع بطاقة استيعابية تصل إلى نحو 10 آلاف زائر يوميا.
الجدير بالذكر أن شركة المشروعات السياحية مملوكة بالكامل للدولة وتعنى بتشغيل وتطوير وإدارة الأصول والمرافق السياحية والترفيهية والترويحية، بالإضافة إلى إدارة وتشغيل منشآتها، إذ تعمل مع الهيئات الحكومية والقطاع الخاص والشركات العالمية من أجل الترويج للصناعة السياحية والترفيهية في الكويت.
من جانبه، قال مدير إدارة العلاقات المؤسسية بشركة زين الكويت حمد المصيبيح إن «زين» رعت افتتاح حديقة الصباحية وايضا «ونتر وندرلاند» منذ العام الماضي، وكذلك عروض الطيارات التي كانت في الجزيرة الخضراء ومشروع «كي-لاند» بالشراكة مع «المشروعات السياحية»، وستكون في جناح «زين» وتتضمن عدة أنشطة وفعاليات لرواد حديقة الصباحية وفي الوقت نفسه ستكون هناك بطولة بلايستيشن للصغار وفعاليات وجوائز ستقدم لكل الرواد.
وتابع: هناك عدة مشاريع مع شركة المشروعات السياحية وبالنسبة للشراكة الاستراتيجية لـ «زين»، فيجب أن تتواجد مع كل شرائح المجتمع والعملاء بشكل عام وخاصة في بعض الفعاليات والأنشطة وحتى الجانب الترفيهي ومشاركة الأسر الأطفال وهناك فعاليات ستكون على مدار الفترة التشغيلية.

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