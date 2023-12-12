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الجمهورية الجديدة.. تنفيذ 6500 مشروع بالمنيا بتكلفة 140 مليار جنيه فى 9 سنوات

12/12/2023 11:58:15 PM
(MENAFN- Youm7) شهدت محافظة المنيا
من عام 2014 إلى 2023 مئات المشروعات القومية والخدمية، التى أعادت الحياة الكريمة لأبناء محافظة المنيا، تلك المشروعات التى وصل عددها إلى 6500 مشروع متنوع فى كافة المجالات، بتكلفة حوالى 140 مليار جنيه، وما زالت العديد من المشروعات تجرى على أرض محافظة المنيا وسوف يتم الانتهاء منها قريبا.
فى قطاع القوى العاملة بتكلفة بلغت 46 مليون جنيه، تم صرف منح للعمالة غير المنتظمة، والتى ضمت من 79 ألفا لـ 144 ألف مستفيد، بالإضافة إلى توفير فرص عمل بالقطاع الخاص وعقود عمل للخارج لعدد 59 ألفا و165 مستفيدا.
أما فى قطاع المشروعات الصغيرة بتكلفة بلغت 3.5 مليار جنيه، تمثلت فى إتاحة قروض صغيرة للشباب، لإقامة مشروعاتهم، وذلك من خلال المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية "مشروعك"، وجهاز بناء وتنمية القرية المصرية وجهاز تشغيل شباب الخريجين والتى وفرت أكثر من 100 ألف فرصة عمل.
أما فى قطاع الشباب والرياضة، فقد تم تنفيذ 213 مشروعا بتكلفة بلغت 590 مليون جنيه، أبرزها إحلال وتجديد استاد المنيا الرياضى، وإنشاء نادى متحدى الإعاقة بمدينة المنيا الجديدة، وإحلال وتجديد 205 مراكز شباب على مستوى المحافظة.
بينما فى قطاع البترول، تم تنفيذ 16 مشروعا، ومن أبرزها توصيل الغاز الطبيعى لمدن مغاغة وبنى مزار ومطاى وسمالوط وأبو قرقاص، وتم تنفيذ 5 مشروعات فى قطاع الثقافة بتكلفة بلغت 35 مليون جنيه، من أبرزها مكتبة مصر العامة فرع المنيا، وقصر ثقافة المنيا الجديدة وجار تطوير قاعة مؤتمرات ومسرح قصر ثقافة المنيا.
يذكر أن مبادرة حياة كريمة شملت تنفيذ 3209 مشروعا بتكلفة 40 مليار جنيه فى 192 قرية تمثل 5 مراكز بمحافظة المنيا كمرحلة أولى، بينما تم إضافة 102 قرية فى المرحلة الثانية بمركزى سمالوط وبنى مزار بالمنيا، فى كثير من المشروعات منها الطرق والصرف الصحى ومياه الشرب ومراكز الشباب ومكاتب البريد والمراكز التكنولوجية، وأعمال الرصف وغيرها من مشروعات الصحة سواء مستشفيات أو وحدات صحية.
ففى مركز ملوى قال اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوى، إن العمل يجرى بمشروع محطة المعالجة بقرية الشيخ شبيكة والمقامة على مساحة 35 فدانا، ومن المقرر أن تعمل بطاقة إنتاجية 40/70 ألف متر مكعب في اليوم،
مؤكداً تسخير كافة الإمكانيات وإزالة المعوقات أثناء تنفيذ الأعمال والالتزام بالمعايير والمواصفات الفنية والجودة المتبعة ضمانا للانتهاء وتسليم المشروعات، وفقًا للجدول الزمني المحدد لدخولها الخدمة والتيسير على المواطنين من أبناء المركز والقرى التابعة له.
فيما قال عامر طه، رئيس مركز ديرمواس، أن مشروع الصرف الصحي بقرية دلجا ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، جار العمل بمحطة رفع الصرف الصحي الرئيسية والفرعية بدلجا، وجار استكمال أعمال الشبكات، وتم البدء في خطوط الطرد من محطات الرفع لربطها بمحطة معالجة دلجا بالظهير الصحراوى.

اعمال الصرف الصحى بحياة كربمة



رئيس مدينة ملوى يتفقد مشروعات حياة كريمة



متابعة مشروعات حياة كريمة








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