مدير عام الأونروا يصف الوضع فى غزة بأنه جحيم على الأرض

MENAFN - Youm7) وصف المدير العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، الثلاثاء، الوضع في قطاع غزة بأنه "جحيم على الأرض".



وقال لازاريني، الذي زار القطاع أمس، في تغريدة على موقع "إكس" (تويتر سابقًا): "عدنا إلى غزة، مأساة عميقة لا تنتهي، الناس في كل مكان، يعشيون في الشوارع، ويحتاجون إلى كل شيء. أنهم يناشدون من أجل الأمن ومن أجل نهاية لهذا الجحيم على الأرض"، مُضيفًا أن وكالته تواجه وضعًا مستحيلاً".

