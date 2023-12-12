Wednesday, 13 December 2023 09:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مدير عام الأونروا يصف الوضع فى غزة بأنه جحيم على الأرض

12/12/2023 11:58:12 PM
(MENAFN- Youm7) وصف المدير العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، الثلاثاء، الوضع في قطاع غزة بأنه "جحيم على الأرض".


وقال لازاريني، الذي زار القطاع أمس، في تغريدة على موقع "إكس" (تويتر سابقًا): "عدنا إلى غزة، مأساة عميقة لا تنتهي، الناس في كل مكان، يعشيون في الشوارع، ويحتاجون إلى كل شيء. أنهم يناشدون من أجل الأمن ومن أجل نهاية لهذا الجحيم على الأرض"، مُضيفًا أن وكالته تواجه وضعًا مستحيلاً".







MENAFN12122023000132011024ID1107584540

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث