مدير عام الأونروا يصف الوضع فى غزة بأنه جحيم على الأرض

(MENAFN
- Youm7) وصف المدير العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، الثلاثاء، الوضع في قطاع غزة بأنه "جحيم على الأرض".
وقال لازاريني، الذي زار القطاع أمس، في تغريدة على موقع "إكس" (تويتر سابقًا): "عدنا إلى غزة، مأساة عميقة لا تنتهي، الناس في كل مكان، يعشيون في الشوارع، ويحتاجون إلى كل شيء. أنهم يناشدون من أجل الأمن ومن أجل نهاية لهذا الجحيم على الأرض"، مُضيفًا أن وكالته تواجه وضعًا مستحيلاً".
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