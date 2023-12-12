Wednesday, 13 December 2023 09:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


العراق: القبض على 4 عناصر إرهابية فى نينوى والسليمانية

12/12/2023 11:58:12 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقى، الثلاثاء، القبض على 4 إرهابيين في محافظتى نينوى والسليمانية.


وذكر الجهاز - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز - أن الأجهزة الأمنية تمكنت خلال عملية نوعية متقنة من إلقاء القبض على إرهابيين اثنين في محافظة نينوى، واثنين آخرين في محافظة السليمانية.
 وتشن الأجهزة الأمنية بين الحين والآخر عمليات نوعية لملاحقة فلول "داعش" فى ربوع البلاد.







MENAFN12122023000132011024ID1107584539

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث