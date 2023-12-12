العراق: القبض على 4 عناصر إرهابية فى نينوى والسليمانية



وذكر الجهاز - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز - أن الأجهزة الأمنية تمكنت خلال عملية نوعية متقنة من إلقاء القبض على إرهابيين اثنين في محافظة نينوى، واثنين آخرين في محافظة السليمانية.

وتشن الأجهزة الأمنية بين الحين والآخر عمليات نوعية لملاحقة فلول "داعش" فى ربوع البلاد.

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