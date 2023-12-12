العراق: القبض على 4 عناصر إرهابية فى نينوى والسليمانية

العراق: القبض على 4 عناصر إرهابية فى نينوى والسليمانية
التاريخ
12/12/2023 11:58:12 PM
(MENAFN
- Youm7) أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقى، الثلاثاء، القبض على 4 إرهابيين في محافظتى نينوى والسليمانية.
وذكر الجهاز - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز - أن الأجهزة الأمنية تمكنت خلال عملية نوعية متقنة من إلقاء القبض على إرهابيين اثنين في محافظة نينوى، واثنين آخرين في محافظة السليمانية.
وتشن الأجهزة الأمنية بين الحين والآخر عمليات نوعية لملاحقة فلول "داعش" فى ربوع البلاد.
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