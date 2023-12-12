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متحدث اليونيفيل: نبذل كل الجهد لتهدئة النزاع على حدود لبنان وإسرائيل

12/12/2023 11:58:12 PM
(MENAFN- Youm7) قال المتحدث الرسمى باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان (اليونيفيل)، أندريا تيننتى، إن اليونيفيل تبذل كل ما في وسعها لتهدئة النزاع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.


وأضاف تيننتي -في تصريح خاص لقناة (القاهرة) الإخبارية، الثلاثاء أن الوضع الحالي بين لبنان وإسرائيل مُقلق للغاية، حيث يستمر تبادل إطلاق النار بوتيرة يومية، مضيفا أن احتمالية التصعيد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية تزداد بشكل كبير.


ودعا المجتمع الدولي إلى التدخل من أجل تقليل النزاعات بالقرب من الخط الأزرق، مشيرا إلى أن قوات اليونيفيل تقوم ببذل ما بوسعها من أجل تهدئة النزاع، وفتح قنوات للتواصل بين الجانبين، ومراقبة الخط الأزرق من خلال جنود من أكثر من 47 دولة.







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