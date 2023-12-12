متحدث اليونيفيل: نبذل كل الجهد لتهدئة النزاع على حدود لبنان وإسرائيل

(MENAFN
- Youm7) قال المتحدث الرسمى باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان (اليونيفيل)، أندريا تيننتى، إن اليونيفيل تبذل كل ما في وسعها لتهدئة النزاع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.
وأضاف تيننتي -في تصريح خاص لقناة (القاهرة) الإخبارية، الثلاثاء أن الوضع الحالي بين لبنان وإسرائيل مُقلق للغاية، حيث يستمر تبادل إطلاق النار بوتيرة يومية، مضيفا أن احتمالية التصعيد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية تزداد بشكل كبير.
ودعا المجتمع الدولي إلى التدخل من أجل تقليل النزاعات بالقرب من الخط الأزرق، مشيرا إلى أن قوات اليونيفيل تقوم ببذل ما بوسعها من أجل تهدئة النزاع، وفتح قنوات للتواصل بين الجانبين، ومراقبة الخط الأزرق من خلال جنود من أكثر من 47 دولة.
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