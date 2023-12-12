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العراق: مستعدون للتعاون مع الصين في مجال منع الفساد ومكافحته

12/12/2023 11:58:12 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية بالعراق، الثلاثاء، استعدادها لإبرام مذكرة تفاهم مع الصين في مجال منع الفساد ومكافحته.


وذكرت الهيئة - في بيان نقلته قناة "السومرية نيوز" - أن "رئيس هيئة النزاهة الاتحادية العراقية حيدر حنون ومدير مديرية التعاون الدولي التابعة للجنة الوطنية الصينية للرقابة تساي وي، ناقشا آليات تبادل الخبرات في مجال منع الفساد وجهود مكافحته والتوقيع على مذكرة تفاهم بين الجانبين بهذا الصدد".


وأكد حنون - خلال اللقاء الذي جرى على هامش اجتماع الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الذي تستضيفه الولايات المتحدة في المدة من 11 إلى 15 ديسمبر الجاري - على أهمية التواصل والتعاون مع مديرية التعاون الدولي التابعة للجنة الوطنية الصينية للرقابة، مشيرًا إلى "ضرورة توفير البيئة الآمنة للشركات الأجنبية العاملة في العراق، لا سيما الصينية منها".


وأشاد بما أسماه "صمود الشركات الصينية أمام الفاسدين"، لافتًا إلى "جهود الهيئة وزيادة وتيرة الجانب الردعي من خلال عمليات الضبط".


من جانبه، قال تساي وي إن "عملية مكافحة الفساد تحتاج إلى جهود كبيرة وتضافر جهود الجميع؛ من أجل البناء والتقدم"، مشيدًا بالتطور الملحوظ في جهود مكافحة الفساد في العراق، سواء على المستوى الردعي أو على مستوى الوقاية ومنع الفساد.


وجدد دعم بلاده للعراق بهذا الشأن، والسعي للشراكة بشكلٍ ثنائي في مجالات دعم جهود مكافحة الفساد، داعيًا رئاسة الهيئة إلى عقد ورشة خاصة في بكين؛ لتوثيق الأواصر والإعداد لإتمام مسودة مذكرة التفاهم.







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